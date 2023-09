O Space Crystal parece enviado de outro mundo e pode alarmar os distraídos

Pela Terra, temos verdadeiras obras extraterrestres, pensadas por cabeças irreverentes. De facto, há edifícios com formas e estruturas do arco-da-velha, mas verdadeiramente arrojados. Falamos-lhe de um que, não sendo alienígena, vai aterrar na China.

A assinatura da OPEN Architecture é a criação de projetos irreverentes, como a Chapel of Sound e a Sun Tower. A juntar-se ao seu catálogo estará o não menos arrojado Space Crystal.

Assemelha-se a um objeto extraterrestre e parece ter caído aqui por engano. Contudo, dará casa a um museu espacial e albergará áreas dedicadas a exposições no seu interior.

O Space Crystal é um dos novos edifícios projetados pela OPEN Architecture, projetado para ser erguido em Yantai, na China. O seu impressionante exterior preto será composto por vidro fotovoltaico, que funciona de forma muito semelhante aos painéis solares, pelo que ajudará a reduzir o consumo da rede elétrica em até 50%, dependendo das condições.

A estrutura terá também um sistema de recolha de águas pluviais.

Os visitantes passarão por uma entrada e chegarão a um grande átrio iluminado com luz natural proveniente de claraboias. A partir daí, uma rampa em espiral, a ligar várias áreas de exposição com temas espaciais nos níveis superiores.

No topo do Space Crystal, haverá um terraço ao ar livre, com vista para a linha da costa.

Através dos espaços entre as árvores, os visitantes vislumbram um invulgar objeto negro pousado na encosta de um local relvado. Envolto num brilho místico (vidro fotovoltaico), o seu longo eixo aponta para o oceano e para o céu, parecendo pronto a saltar da Terra para o Espaço. A entrada principal situa-se no lado sul, onde o edifício se projeta mais para fora. O teatro multi-funções e o café também podem ser acedidos a partir de uma entrada lateral separada, tornando-os acessíveis ao público quando o museu estiver fechado.

Explicou a OPEN Architecture.

O projeto do Space Crystal está atualmente em curso e deverá estar concluído em 2026.