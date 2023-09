iS: a marca própria de acessórios e gadgets da iServices

A iServices tem uma "nova" marca, a iS. Na presença de mais de uma centena de pessoas – colaboradores, parceiros, fornecedores, vários jornalistas e figuras públicas que também são Clientes – com um cocktail, ao final da tarde, a iServices oficializou a sua própria marca de acessórios e gadgets.

iS da iServices já possui uma vasta gama de gadgets e acessórios tecnológicos

No filme The Time Machine (2002) a personagem interpretada pelo Jeremy Irons diz: “We all have our time machines. Some take us back, they're called memories. Some take us forward, they're called dreams.” Este foi o mote do primeiro evento da marca. Com esta iniciativa oficial honrou-se a (já magnífica) história e existência da Marca iS.

iS é a designação da marca própria da iServices, apresentando ao mercado uma vasta gama de gadgets e acessórios tecnológicos.

Foram várias as experiências, que foram proporcionadas aos convidados, para a demonstração dos artigos que compõem o catálogo da iS.

Uma exposição tecnológica com um cenário de fundo perfeito: o histórico e sofisticado, Palácio de Seteais, em Sintra.

Assim se destaca a marca iS, com a inovação e produção de tantos produtos pertencentes às mais diversas categorias. A iS acompanha as tendências de mercado e responde com eficácia e rapidez às necessidades dos seus consumidores que estão em processo contínuo de evolução, tal como a sociedade.

O percurso da iS é promissor e conta com mais de 2.400 referências da própria marca, num portfólio que todos os anos se inova e se diversifica.

