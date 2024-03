Anycubic com grandes promoções na promo anual “Fantastic Weeks”, aproveite!

A Anycubic é atualmente uma marca de referência na área da impressão 3D. Temos acompanhado a evolução das suas impressoras, passo a passo, e tem-se revelado muito inovadora e extremamente competitiva, oferecendo grande qualidade nos seus produtos. Se tem interesse nos seus produtos, agora é uma boa altura.

A decorrer até ao próximo dia 10 de março, o festival Fantastic Weeks oferece a todos os fãs da Anycubic a oportunidade de adquirir impressoras 3D e consumíveis com grande desconto.

Entre mais de 10 modelos de impressoras 3D com grande desconto, destacamos 3.

Anycubic Photon Mono M5s Pro

Com uma estupenda resolução de 14K, os mais pequenos detalhes ganham vida. O LCD monocromático de 10,1" traz uma resolução de 13312 x 5120 píxeis, tornando as suas impressões tão detalhadas como a espessura de um único cabelo! A Photon Mono M5s Pro garante resultados com uma uniformidade de luz melhorada de 85%. Além disso, um aquecedor e purificador de ar mantém tudo quente e limpo, tornando-a o "Picasso" das impressoras 3D!

É uma impressora de resina de alta velocidade, com uma velocidade de impressão média de 105 mm/h. A película ACF de terceira geração da Photon Mono M5s Pro minimiza a força de descamação (peeling), garantindo elevadas taxas de sucesso e maximizando a velocidade.

Está disponível por um preço promocional de 479€, com oferta de 2KG de resina.

Anycubic Photon Mono M5s Pro

Anycubic Kobra 2 Max

Com uma velocidade máxima de 500mm/s, consegue ser 10x mais rápida que uma impressora 3D convencional. Tem uma área de impressão enorme, de 420 x 420 x 500 mm, o que faz dela a "rainha" dos grandes projetos. Traduz-se, assim, numa área de impressão de 88 litros.

Tem nivelamento automático, concretamente a tecnologia LeviQ 2.0 atualizada. Dessa forma, permite imprimir sem problemas e sem necessidade de conhecimento técnico. Este sistema, não só compensa o desvio do eixo Z, como também permite personalizar os valores de compensação.

Está disponível por um preço promocional de 449€, utilizando o código de desconto FWS30.

Anycubic Kobra 2 Max

Anycubic Photon Mono X 6Ks

Ecrã 6K de 9,1 polegadas, experiência de alta resolução: Ainda que se possa dizer que se trata de uma impressora 3D a resina para iniciantes, não deixa de ser uma impressora com excelentes características para a gama de preços onde se insere. Tem um ecrã de 9,1" com resolução 6K (5760 x 3600 px). Com a Photon Mono X 6Ks tem a garantia de que as suas impressões são nítidas, detalhadas e absolutamente hipnotizantes. Com uma elevada relação de contraste de 380:1, cada impressão torna-se uma obra-prima.

Tem uma área de impressão de 195,84 x 122,4 x 200 mm, que se traduz num volume de 4,76L. A fonte de luz matricial LightTurbo em conjunto com a lente ótica texturizada de alta precisão proporcionam superfícies de modelo suaves e delicadas. Tem uma velocidade de impressão que varia entre 15 e 60 mm/h.

Está disponível por um preço promocional de 249€, utilizando o código de desconto FWS30.

Anycubic Photon Mono X 6Ks

Todos os envios são feitos a partir de armazém europeu, com portes gratuitos e isentos de taxas na entrega. Estas e outras promoções estão disponíveis na campanha Fantastic Weeks, a decorrer até 10 de março.