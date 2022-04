Já conhece o Museu do Futuro no Dubai?

O Dubai é um verdadeiro palco de ostentação e a riqueza está espelhada em cada edifício. Exemplo disso poderá ser o Museu do Futuro que oferece uma experiência imersiva num ambiente que remete os visitantes a uma viagem ao que poderá estar por vir.

Cada piso é cenário de um tema diferente, desde o espaço, até ao bem-estar, e cada exposição explica como a tecnologia poderá mover o mundo nos próximos anos.

Se as viagens no tempo não são ainda (comprovadamente) possíveis, o Dubai trata de levar os mais curiosos a um passeio pelo futuro. Fá-lo através de um museu, que inaugurou no dia 22 de fevereiro deste ano, e que faz parte da paisagem pomposa da cidade.

O Dubai prima pela ostentação e poucos são aqueles que visitam a cidade e não ficam absolutamente estonteados com a beleza e riqueza dos colossais edifícios que a envolvem. Aliás, essa grandeza permitiu que a capital dos Emirados Árabes Unidos (EAU) construísse uma identidade muito própria e se destacasse como um dos principais destinos turísticos do mundo.

No mês de fevereiro deste ano, o Dubai abriu as portas do Museu do Futuro que servirá como tributo permanente à ciência e tecnologia, permitindo que os visitantes mergulhem numa experiência futurista.

A estrutura do Museu do Futuro é, provavelmente, um dos maiores desafios da arquitetura. De forma elítica, tem sido alvo de algumas teorias: há quem considere que a estrutura representa a humanidade e o vazio representa o futuro desconhecido; e há quem a compare a um olho humano focado no futuro. Seja qual for a verdadeira abordagem do edifício, para Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, governante dos EAU, este é o “mais bonito do mundo”.

Dubai ergueu uma ode ao futuro

O Museu do Futuro demorou seis anos a ser construído e foi pensado pelo designer John Killa da Killa Designs. Além da sua forma peculiar, o exterior é feito de aço inoxidável e possui exatamente 1024 painéis que, em representação da tecnologia, correspondem aos 1024 bytes num kilobyte.

Além disso, a estrutura está revestida com citações árabes, referindo uma delas que “o futuro pertence àqueles que o podem imaginar, desenhar e executar”. No interior, foi desenhado um lobby e o edifício foi dividido em sete andares, estando cada um deles dedicado a uma área científica.

Seis andares de descobertas no Museu do Futuro

Em primeiro lugar, no lobby do Museu do Futuro, é possível consumir, por exemplo, um café, e ser servido por um robô. Além disso, pode percorrer e deslocar-se pelos andares do edifício, através de um elevador que garante uma experiência (quase) espacial.

Começando a subir, encontra-se, no primeiro andar, um espaço dedicado aos heróis do futuro (Future Heroes), as crianças. Uma vez aí, os mais novos podem participar em atividade de Imaginação, Design e Construção, servindo para desenvolverem capacidades de comunicação e fomentarem a sua criatividade.

No segundo piso, os visitantes do Museu do Futuro encontram os últimos avanços nos campos da ciência e tecnologia, podendo explorar vários produtos desenvolvidos por empresas de todo o mundo. Este piso coloca os entusiastas dentro do Tomorrrow Today, onde podem conhecer, por exemplo, a Bionic Soft Hand, Gravity Jet Suit e o CyberDog.

No Al Waha, o centro de bem-estar do terceiro andar, foi concebido para ajudar os visitantes a conectar-se consigo e a distanciar-se da tecnologia, uma vez que esta promoveu um distanciamento entre as pessoas.

Uma vez no quarto andar, os visitantes poderão conhecer o Heal Institute, que dá conta do futuro ideal da Amazónia, recriando a floresta tropical e demonstrando que essa poderá albergar uma panóplia de espécies diferentes num único ecossistema. O objetivo passa por demonstrar que é possível curar a ecologia através da inteligência artificial e da biotecnologia.

É no OSS Hope que os visitantes podem encontrar uma experiência espacial altamente imersiva. O quinto andar foi aprovado pela NASA e oferece uma viagem a 600 quilómetros para lá da Terra, bem como conhecimento transmitido por especialistas.

Por último, o sexto andar do Museu do Futuro está reservado para escritórios, e o sétimo para conferências e eventos.

Fazendo jus à paisagem que alberga, o Dubai possui agora mais uma estrutura que valoriza e homenageia o que de melhor se conhece e faz na tecnologia, abrindo espaço para os visitantes conhecerem o que poderá ser o futuro.