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Veja a Lua como nunca: as imagens mais incríveis do histórico sobrevoo da Artemis II

· Ciência 5 Comentários

Imagem: Artemis II Lunar Flyby - NASA

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. B@rão Vermelho says:
    8 de Abril de 2026 às 11:03

    Foi necessário poluir assim tanto para fazer uma fotos à maneira?

    Responder
  2. Vroom says:
    8 de Abril de 2026 às 11:14

    0% Estrelas
    100% IA/CGI

    Responder
  3. João says:
    8 de Abril de 2026 às 11:15

    As fotografias saíram caras…

    Responder
  4. Max says:
    8 de Abril de 2026 às 11:48

    E quanto ganham os astronautas:
    “Os astronautas norte-americanos são pagos com base no salário de funcionário público. Segundo a NASA, o valor referente a 2024 fixava-se em 152.258 dólares anuais, aproximadamente 131.239 euros, dependendo da experiência e do nível de qualificação.
    Apesar de estarem literalmente a trabalhar além do horário normal, os astronautas continuam a receber apenas o salário base semanal, sem remuneração extra por fins de semana ou feriados, confirmou ainda um porta-voz da NASA.”
    Em 2024, Michael Massimino, veterano de duas missões do Space Shuttle (operado entre 1981 e 2011), disse à MarketWatch que “não existe pagamento por risco, não há horas extras, não há compensações. Não há qualquer incentivo financeiro para permanecer mais tempo no espaço.”
    Acho que deviam ter uma compensação por risco. O sindicato deles deve ter um fraco poder negocial.

    Responder

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