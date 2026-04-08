Veja a Lua como nunca: as imagens mais incríveis do histórico sobrevoo da Artemis II

Ao longo da missão Artemis II, os astronautas foram enviando para a Terra imagens fascinantes da sua viagem em torno da Lua. As imagens mais recentes revelam detalhes inéditos da superfície lunar e momentos únicos no espaço, oferecendo uma perspetiva extraordinária desta missão pioneira, inclusive em relação à Terra.

Divulgadas na terça-feira, as fotografias foram tiradas a 6 de abril durante o sobrevoo de sete horas do lado oposto da Lua, mostrando o regresso da humanidade às imediações lunares e abrindo um vasto conjunto de dados científicos.

Segundo a própria NASA, os seus astronautas Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, e o astronauta da Agência Espacial Canadiana (em inglês, CSA) Jeremy Hansen, utilizaram "uma frota de câmaras para captar milhares de fotos".

A agência publicou várias dessas imagens, "com mais a serem divulgadas nos próximos dias, já que a tripulação se encontra a mais de meio caminho da viagem e agora a regressar à Terra".

As primeiras imagens da Lua captadas pelos astronautas da Artemis II da NASA durante o seu histórico voo de teste revelam regiões nunca antes vistas por humanos, incluindo um raro eclipse solar no espaço.

Os nossos quatro astronautas da Artemis II - Reid, Victor, Christina e Jeremy - levaram a humanidade numa viagem incrível em torno da Lua e trouxeram imagens tão deslumbrantes e repletas de ciência que irão inspirar gerações vindouras.

Afirmou Nicky Fox, administradora associada da Direção de Missões Científicas da NASA, na sede da agência, em Washington.

As imagens oficiais da NASA estão disponíveis no site da agência e nas suas plataformas digitais, pelo que qualquer pessoa pode aceder a guardar os registos deste momento histórico:

Astronautas partilharam imagens impressionantes com a Terra

Durante o sobrevoo lunar, a tripulação documentou crateras de impacto, fluxos de lava antigos e fraturas na superfície que irão ajudar os cientistas a estudar a evolução geológica da Lua.

Além disso, os astronautas monitorizaram diferenças de cor, brilho e textura ao longo do terreno, observaram o pôr e o nascer da Terra e captaram imagens do eclipse solar da coroa do Sol.

A tripulação reportou, também, seis flashes de impacto de meteoroides na superfície lunar escurecida.

🔍 Clique nas imagens para saber mais sobre cada uma delas.

Entretanto, os cientistas já estão a analisar as imagens, áudios e dados recebidos para refinar o tempo e a localização destes eventos e compará-los com observações de astrónomos amadores.

As novas imagens ajudarão a NASA a compreender melhor a geologia da Lua e a orientar futuras missões de exploração e científicas que irão lançar as bases para uma presença duradoura na Lua, preparando futuras missões tripuladas a Marte, de acordo com a agência espacial norte-americana.

Artemis II regressará à Terra esta semana

A NASA prevê que a Artemis II regresse à costa de San Diego às 20h07 EDT de sexta-feira, dia 10 de abril (01h00 de sábado, dia 11 de abril, em Portugal continental).

A transmissão ao vivo do regresso será transmitida no NASA+, a partir das 23h30, continuando até que a NASA e o Departamento de Defesa auxiliem a tripulação com segurança a sair da Orion e a transportem para o navio USS John P. Murtha.

Depois desta histórica missão, a NASA continuará a enviar astronautas ao abrigo da Artemis em missões cada vez mais complexas, com o objetivo de explorar cada vez mais a Lua e construir as bases das primeiras missões tripuladas a Marte.