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Artemis II usou esta câmara com mais de 10 anos para captar as fotos épicas da Lua

· Multimédia 6 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Feliz100Ti says:
    8 de Abril de 2026 às 12:12

    Pensava que só usavam iPhones e iPods e vou G5 e Apple e Apple e Apple, afinal não

    Responder
  2. Carlos says:
    8 de Abril de 2026 às 12:21

    no site original aparecem cameras bem melhores no gráfico?

    Responder
  3. Muito mais que isso. says:
    8 de Abril de 2026 às 12:36

    Muito giro, consegue se ver Portugal cheio de luzinhas, presumo que a foto tenha sido tirada já de noite, ou como se diz no espaço, do lado escuro da terra, engraçado que nunca tinha visto uma foto da terra tirada, “de cabeça para baixo”, fantástico.

    Responder
  4. Mapril says:
    8 de Abril de 2026 às 12:38

    Nunca tinha pensado nisso, mas o lado escuro da lua é mesmo escuro, só iluminado pelas estrelas. Só uma câmara com uma sensibilidade extraordinária é capaz de captar tais fotos com tanta qualidade.

    Responder
  5. Max says:
    8 de Abril de 2026 às 12:51

    A questão principal na parte eletrónica de equipamentos é que não seja sensível à radiação. Os chips modernos quase todos são.

    Responder
  6. MLopes says:
    8 de Abril de 2026 às 12:53

    bons sensores, com baixa contagem de pixeis dá pixeis maiores logo excelentes resultados em baixas luminusidades. nada de novo portanto.
    é uma discussão velha aqui no pplware com alguns colaboradores a terem enormes dificuldades em aceitar estes factos

    Responder

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