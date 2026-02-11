Dados apre­sen­ta­dos pela Asso­ci­a­ção Auto­mó­vel de Por­tu­gal (ACAP), em Lis­boa, mostram que Por­tu­gal assiste a um agra­va­mento do enve­lhe­ci­mento do par­que auto­mó­vel, com uma idade média que já ultra­passa os 14 anos nos ligei­ros de pas­sa­gei­ros.

Com­pa­rando com 2000, quando ape­nas 1% dos pro­pri­e­tá­rios pos­su­íam um carro com mais de 20 anos, hoje, esse valor subiu para 27%, tor­nando-se a faixa mais repre­sen­ta­tiva.

Num quarto de século, a média de idade dos auto­mó­veis dupli­cou, pas­sando de sete para 14 anos. A maior fatia cor­res­ponde a car­ros com mais de 20 anos, seguida do seguinte:

Veí­cu­los entre 5 e 10 anos (23%);

Veículos entre 10 e 15 anos (17%).

Segundo Sér­gio Ribeiro, pre­si­dente da ACAP, citado pelo Jornal de Notícias, "é um pro­blema ambi­en­tal e de segu­rança pública", pois estamos perante um cená­rio que com­pro­mete não só a des­car­bo­ni­za­ção, mas, tam­bém, a segu­rança rodo­vi­á­ria.

Nos comer­ci­ais, o ligeiro de mer­ca­do­rias atinge uma idade média de 16,1 anos, enquanto o pesado de pas­sa­gei­ros e os pesa­dos/tra­to­res de mer­ca­do­rias che­gam, res­pe­ti­va­mente, aos 15,8 anos e 13,7 anos.

ACAP defende maior controlo nos centros de inspeção

A asso­ci­a­ção alertou para o cres­ci­mento con­tí­nuo da impor­ta­ção de veí­cu­los usa­dos, que no ano pas­sado vol­tou a bater recor­des, atin­gindo cerca de 120 mil uni­da­des, repre­sen­tando mais de metade das novas matrí­cu­las.

Conforme referido, a mai­o­ria des­tes auto­mó­veis chega ao mer­cado naci­o­nal com vários anos de anti­gui­dade e com moto­ri­za­ção mai­o­ri­ta­ri­a­mente a com­bus­tão.

Para a ACAP, uma vez que esta tendência trans­forma Por­tu­gal num des­tino pri­vi­le­gi­ado para veí­cu­los enve­lhe­ci­dos, deveria haver um maior con­trolo nos cen­tros de ins­pe­ção, em par­ti­cu­lar nos fil­tros de par­tí­cu­las.

Crescimento dos carros elétricos, em Portugal

O mer­cado de auto­mó­veis novos está a ele­tri­fi­car-se a um ritmo ace­le­rado, segundo a associação: no ano pas­sado, os veí­cu­los 100% elé­tri­cos ultra­pas­sa­ram, pela pri­meira vez, as 50 mil uni­da­des e repre­sen­tam mais de 23% das matrí­cu­las em 2025, colo­cando Por­tu­gal entre os paí­ses euro­peus com maior peso, no sexto lugar.

No entanto, o Jornal de Notícias cita a infra­es­tru­tura dis­po­ní­vel não responde a este avanço. Afinal, a rede de car­re­ga­mento con­ti­nua aquém da média euro­peia e está longe de acom­pa­nhar o cres­ci­mento da pro­cura.

Em dados, Por­tu­gal tem 1,1 pos­tos de car­re­ga­mento por mil habi­tan­tes, o que lhe con­fere a 15.ª posi­ção na Europa.