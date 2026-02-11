PplWare Mobile

Por­tu­gue­ses conduzem carros cada vez mais velhos: média já ultra­passa os 14 anos

· Motores/Energia 25 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Feliz100Ti says:
    11 de Fevereiro de 2026 às 12:03

    Quanto mais usarem menos poluição

    Responder
  2. CensuraWare anda forte aqui says:
    11 de Fevereiro de 2026 às 12:11

    O meu model 3 tem 3 anos e meio. Ainda esta para as curvas mas costumo trocar a cada 6 anos

    Responder
  3. PM says:
    11 de Fevereiro de 2026 às 12:20

    Carros com 14 são velhos? Muitos deles são melhores do que muitos novos a estrear, mania da riqueza, enfim…

    Responder
    • rui says:
      11 de Fevereiro de 2026 às 13:14

      São, podem servir, mas são velhos, qualquer carro com mais de 6/8 já começa ser velho…

      Responder
    • Joaquim M says:
      11 de Fevereiro de 2026 às 13:18

      Conversa da treta, normalmente de quem acha que o facto do carro andar e parar quando for preciso já é bom, “nunca me deixou na estrada”…
      Eu tenho um carro com 10 anos, para andar muito todos os dias, mas para estar como novo gasto uma fortuna em manutenção. Obviamente não compensa, mas teve de ser.

      Responder
    • CensuraWare anda forte aqui says:
      11 de Fevereiro de 2026 às 13:30

      Riqueza? Chama se conforto. Trabalha e estuda que e so burros preguicosos a reclamar

      Responder
  4. Silv says:
    11 de Fevereiro de 2026 às 12:21

    Ter carro bom com estas estradas? Rico velhinho

    Responder
  5. Miguel says:
    11 de Fevereiro de 2026 às 12:24

    Claro. Quando os compram eles já são velhos. O português gosta do seu BMW importando em 3ª mão para parecer bem a acelerar na A1.

    Responder
    • Joaquim M says:
      11 de Fevereiro de 2026 às 13:24

      O problema não é o BMW velho, mas sim o facto de não ter a manutenção devida.
      Quem compra um MB ou BMW pelo preço da uva mijona, está disposto a gastar 1500 ou 2000€ por ano em manutenção para o carro estar sempre a 100%?
      Claro que não. Muda-se o óleo e os filtros e dizemos que o carro foi à revisão.

      Responder
  6. PGomes says:
    11 de Fevereiro de 2026 às 12:26

    A produção de um carro representa uma grande parte da popuição de um carro. Por isso, usar um carro durante mais tempo, é a solução mais economica e mais amiga do ambiente.

    Responder
  7. Pedro Pinto says:
    11 de Fevereiro de 2026 às 12:27

    Bem vindos a URSS, camaras!

    Responder
  8. Nome says:
    11 de Fevereiro de 2026 às 12:37

    “Por­tu­gue­ses conduzem carros cada vez mais velhos”

    Os Portugueses têm coisas bem mais importantes com que se preocupar do que ter carros novos. Quando mal conseguem pagar habitação, comprar carro novo não será claramente prioridade. Muito menos tendo de pagar a quantidade de impostos que se paga. isto não é a noruega.

    Responder
  9. Anung says:
    11 de Fevereiro de 2026 às 12:51

    É a forma mais amiga do ambiente e de combater o capitalismo.

    Responder
  10. Yamahia says:
    11 de Fevereiro de 2026 às 12:58

    O dinheiro não chega para tudo. Quanto mais dinheiro para elektros, menos sobra para promover a renovação do parque automóvel.
    Os alucinados têm q repensar a estratégia urgentemente .

    Responder
    • JL says:
      11 de Fevereiro de 2026 às 13:36

      Então só dão dinheiro para eléctricos em segunda mão ?

      Exato, tem de subir o custo dos impostos dos carros mais velhos, nada que não tivesse sido já anunciado.

      Responder
  11. Paulo says:
    11 de Fevereiro de 2026 às 13:09

    Portanto reduzir a pegada ambiental e incentivar a aquisição de novos veículos que por si só produz mais emissões para serem produzidos , a China ri-se disto. Continuem com as baixas emissões e a comprar na china porque nós vamos emitir para produzir os vossos bens sem emissões

    Responder
  12. PorcoDoPunjab says:
    11 de Fevereiro de 2026 às 13:10

    Desde quando um carro com 14 anos é velho?
    Desde que bem mantido, está novo.
    Querem é vender, mas as coisas estão complicadas porque não há guito.

    E estes carros novos de agora estão sempre a avariar com tantas paneleirices que têm.

    Responder
  13. Zacarias says:
    11 de Fevereiro de 2026 às 13:21

    Os carros com o avançar da tecnologia, duram mais tempo, por isso faz sentido

    Responder
  14. Gringo Bandido says:
    11 de Fevereiro de 2026 às 13:35

    Façam os carros com qualidade suficiente para durar 20 anos sem grandes problemas que o tuga não tem dinheiro para pagar as fortunas dos acionistas, nem o tuga nem a maioria da população mundial.

    Responder

