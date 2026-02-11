Portugueses conduzem carros cada vez mais velhos: média já ultrapassa os 14 anos
Dados apresentados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), em Lisboa, mostram que Portugal assiste a um agravamento do envelhecimento do parque automóvel, com uma idade média que já ultrapassa os 14 anos nos ligeiros de passageiros.
Comparando com 2000, quando apenas 1% dos proprietários possuíam um carro com mais de 20 anos, hoje, esse valor subiu para 27%, tornando-se a faixa mais representativa.
Num quarto de século, a média de idade dos automóveis duplicou, passando de sete para 14 anos. A maior fatia corresponde a carros com mais de 20 anos, seguida do seguinte:
- Veículos entre 5 e 10 anos (23%);
- Veículos entre 10 e 15 anos (17%).
Segundo Sérgio Ribeiro, presidente da ACAP, citado pelo Jornal de Notícias, "é um problema ambiental e de segurança pública", pois estamos perante um cenário que compromete não só a descarbonização, mas, também, a segurança rodoviária.
Nos comerciais, o ligeiro de mercadorias atinge uma idade média de 16,1 anos, enquanto o pesado de passageiros e os pesados/tratores de mercadorias chegam, respetivamente, aos 15,8 anos e 13,7 anos.
ACAP defende maior controlo nos centros de inspeção
A associação alertou para o crescimento contínuo da importação de veículos usados, que no ano passado voltou a bater recordes, atingindo cerca de 120 mil unidades, representando mais de metade das novas matrículas.
Conforme referido, a maioria destes automóveis chega ao mercado nacional com vários anos de antiguidade e com motorização maioritariamente a combustão.
Para a ACAP, uma vez que esta tendência transforma Portugal num destino privilegiado para veículos envelhecidos, deveria haver um maior controlo nos centros de inspeção, em particular nos filtros de partículas.
Crescimento dos carros elétricos, em Portugal
O mercado de automóveis novos está a eletrificar-se a um ritmo acelerado, segundo a associação: no ano passado, os veículos 100% elétricos ultrapassaram, pela primeira vez, as 50 mil unidades e representam mais de 23% das matrículas em 2025, colocando Portugal entre os países europeus com maior peso, no sexto lugar.
No entanto, o Jornal de Notícias cita a infraestrutura disponível não responde a este avanço. Afinal, a rede de carregamento continua aquém da média europeia e está longe de acompanhar o crescimento da procura.
Em dados, Portugal tem 1,1 postos de carregamento por mil habitantes, o que lhe confere a 15.ª posição na Europa.
Quanto mais usarem menos poluição
QB, tenho um carro com 25 anos há 25 anos que ando a levar com o fumo na tromba
O meu model 3 tem 3 anos e meio. Ainda esta para as curvas mas costumo trocar a cada 6 anos
Obrigado por partilhares connosco
De nada, e para isto que serve os comentarios. Porque tanta inveja?
ora aqui está uma informação dramática
Está pronto para as curvas em diração á Socorsul, Lda
Carros com 14 são velhos? Muitos deles são melhores do que muitos novos a estrear, mania da riqueza, enfim…
São, podem servir, mas são velhos, qualquer carro com mais de 6/8 já começa ser velho…
Conversa da treta, normalmente de quem acha que o facto do carro andar e parar quando for preciso já é bom, “nunca me deixou na estrada”…
Eu tenho um carro com 10 anos, para andar muito todos os dias, mas para estar como novo gasto uma fortuna em manutenção. Obviamente não compensa, mas teve de ser.
Riqueza? Chama se conforto. Trabalha e estuda que e so burros preguicosos a reclamar
Ter carro bom com estas estradas? Rico velhinho
Claro. Quando os compram eles já são velhos. O português gosta do seu BMW importando em 3ª mão para parecer bem a acelerar na A1.
O problema não é o BMW velho, mas sim o facto de não ter a manutenção devida.
Quem compra um MB ou BMW pelo preço da uva mijona, está disposto a gastar 1500 ou 2000€ por ano em manutenção para o carro estar sempre a 100%?
Claro que não. Muda-se o óleo e os filtros e dizemos que o carro foi à revisão.
A produção de um carro representa uma grande parte da popuição de um carro. Por isso, usar um carro durante mais tempo, é a solução mais economica e mais amiga do ambiente.
Bem vindos a URSS, camaras!
“Portugueses conduzem carros cada vez mais velhos”
Os Portugueses têm coisas bem mais importantes com que se preocupar do que ter carros novos. Quando mal conseguem pagar habitação, comprar carro novo não será claramente prioridade. Muito menos tendo de pagar a quantidade de impostos que se paga. isto não é a noruega.
É a forma mais amiga do ambiente e de combater o capitalismo.
O dinheiro não chega para tudo. Quanto mais dinheiro para elektros, menos sobra para promover a renovação do parque automóvel.
Os alucinados têm q repensar a estratégia urgentemente .
Então só dão dinheiro para eléctricos em segunda mão ?
Exato, tem de subir o custo dos impostos dos carros mais velhos, nada que não tivesse sido já anunciado.
Portanto reduzir a pegada ambiental e incentivar a aquisição de novos veículos que por si só produz mais emissões para serem produzidos , a China ri-se disto. Continuem com as baixas emissões e a comprar na china porque nós vamos emitir para produzir os vossos bens sem emissões
Desde quando um carro com 14 anos é velho?
Desde que bem mantido, está novo.
Querem é vender, mas as coisas estão complicadas porque não há guito.
E estes carros novos de agora estão sempre a avariar com tantas paneleirices que têm.
Sabe o que quer dizer média ?
Os carros com o avançar da tecnologia, duram mais tempo, por isso faz sentido
Façam os carros com qualidade suficiente para durar 20 anos sem grandes problemas que o tuga não tem dinheiro para pagar as fortunas dos acionistas, nem o tuga nem a maioria da população mundial.