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UE vai limitar pagamentos em dinheiro vivo a partir deste valor

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Autor: Pedro Pinto

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  1. guilherme says:
    17 de Março de 2026 às 09:13

    Aos poucos e poucos querem acabar com o dinheiro físico para terem controlo total sobre as pessoas, não faltam exemplos como os governos abusam quando tem poder total sobre os bens das pessoas.

    Responder
  2. Jorge says:
    17 de Março de 2026 às 09:37

    Os políticos podem ficar descansados já que os subornos em numerário são “entre particulares”, os subornos por transferência bancária são para contas offshore e, muito em voga nas Câmaras Municipais, os subornos são também em imóveis.

    Responder

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