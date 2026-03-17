UE vai limitar pagamentos em dinheiro vivo a partir deste valor
A utilização de dinheiro físico continua bem viva na Europa, mas há novas regras a caminho. A União Europeia decidiu avançar com um limite máximo comum para pagamentos em numerário.
Com base num novo regulamento europeu, passa a existir um teto de 10.000 euros para pagamentos em dinheiro em toda a União Europeia, com entrada em vigor prevista para julho de 2027.
A medida aplica-se a transações comerciais, ou seja, sempre que exista envolvimento de empresas ou profissionais.
Pagamento em numerário até 10 mil euros! Em que situações se aplica?
Na prática, deixa de ser possível pagar em numerário valores iguais ou superiores a 10.000€ quando:
- Está em causa a compra de bens ou serviços
- Uma das partes é uma empresa ou profissional
Nestes casos, será obrigatório recorrer a meios de pagamento eletrónicos ou rastreáveis, como:
- Transferências bancárias
- Cartões
- Cheques nominativos
As transações entre particulares não são diretamente afetadas por esta regra. Ou seja, negócios ocasionais entre pessoas (sem atividade profissional associada) continuam, em princípio, fora deste limite europeu, embora possam existir regras nacionais específicas.
Em Portugal, esta mudança terá impacto reduzido. Isto porque já existe um limite mais apertado: 3.000 euros para pagamentos em numerário. Ou seja, na prática, a legislação nacional já é mais limitativa do que a futura regra europeia. Saber mais sobre o Regulamento (UE) 2024/1624 aqui.
Aos poucos e poucos querem acabar com o dinheiro físico para terem controlo total sobre as pessoas, não faltam exemplos como os governos abusam quando tem poder total sobre os bens das pessoas.
Os políticos podem ficar descansados já que os subornos em numerário são “entre particulares”, os subornos por transferência bancária são para contas offshore e, muito em voga nas Câmaras Municipais, os subornos são também em imóveis.