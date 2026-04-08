Em abril, carregamento USB-C passa a ser obrigatório nos portáteis na Europa

A Europa dá mais um passo na sua estratégia para reduzir o lixo eletrónico e, a partir de 28 de abril, todos os novos computadores portáteis vendidos no mercado europeu deverão incluir uma porta USB-C como sistema de carregamento.

Carregamento USB-C obrigatório na Europa

Esta a medida simplifica a compatibilidade, mas também introduz alterações na forma como estes dispositivos são adquiridos e no que o utilizador recebe na caixa. A Europa já tinha iniciado este caminho com os telemóveis e os tablets, obrigando à adoção de um conector comum, mas agora este modelo está a ser alargado aos computadores portáteis, embora com mais tempo devido às suas necessidades técnicas.

Importa referir que, a partir desta data, qualquer novo computador portátil comercializado na União Europeia deverá poder ser carregado através de USB-C, condição obrigatória para poder ser comercializado no mercado comunitário. A mudança não se limita ao conector. Significa deixar para trás um ecossistema fragmentado em que cada equipamento tinha o seu carregador, o que obrigava à acumulação de diferentes cabos e dificultava a compatibilidade.

Com as novas regulamentações na Europa, todos os equipamentos devem ser adaptados ao mesmo sistema de carregamento. O objetivo é reduzir a dependência de acessórios e simplificar a utilização. Para portáteis com determinadas necessidades de energia, a norma exige compatibilidade com USB Power Delivery, um sistema que regula a energia e permite que diferentes dispositivos sejam carregados em segurança utilizando o mesmo adaptador.

Medida vai alargar-se agora aos portáteis

Ainda assim, existem exceções em equipamentos muito exigentes, especialmente no segmento de jogos, onde o consumo pode exceder os limites atuais. Um ponto importante a referir é que as regulamentações não exigem a remoção do carregador, mas permitem que os fabricantes vendam portáteis sem ele. Esta distinção é fundamental, ao abrir caminho para uma mudança de estratégia que já foi observada noutros dispositivos.

Muitas marcas poderiam optar por reduzir o conteúdo da caixa e oferecer o carregador como um acessório separado. Para quem já possui um carregador compatível, isto poderia representar uma poupança, mas para quem não possui, implica um custo adicional, que não é reduzido nos portáteis. Esta decisão faz parte de uma política mais ampla para reduzir o lixo eletrónico e melhorar a experiência do utilizador.

Ao uniformizar o carregamento, a União Europeia visa eliminar redundâncias e facilitar um ecossistema mais coerente. A obrigatoriedade do USB-C marca um ponto de viragem na forma como os portáteis são carregados, uma vez que simplifica a utilização e reduz a fragmentação, mas também altera a relação entre o produto e os acessórios. Os utilizadores ganham em compatibilidade, embora possam perder a certeza de que o carregador estará incluído.