Luce: primeiro Ferrari elétrico poderá valer mais de 1 milhão em leilão

A Ferrari prepara-se para escrever mais um capítulo da sua história. O primeiro exemplar de produção do Ferrari Luce, o primeiro modelo 100% elétrico da marca italiana, vai ser leiloado em agosto e poderá ultrapassar os 1,1 milhões de dólares, praticamente o dobro do preço base do automóvel.

O primeiro chassis de produção vai a leilão

A protagonista deste leilão é a Ferrari Luce Chassis 0, o primeiro automóvel de produção da nova geração elétrica da marca de Maranello. Em vez de ser entregue a um cliente, este exemplar será vendido pela RM Sotheby's, durante a Monterey Car Week, na Califórnia, entre 13 e 15 de agosto.

Segundo as estimativas, o valor final poderá superar os 1,1 milhões de dólares, um montante muito superior ao preço de venda da Luce, que começa nos cerca de 550 mil euros. As receitas do leilão serão destinadas à Ferrari Foundation, que apoia iniciativas educativas e de solidariedade.

Uma configuração única criada pela Ferrari Tailor Made

Atenção, este não será um Luce igual aos restantes. A Ferrari desenvolveu uma configuração exclusiva através do programa Tailor Made, inspirada no conceito da luz.

O exterior recebe uma pintura Madreperla Semi-Gloss, criada especificamente para este automóvel, capaz de refletir tonalidades que variam entre o verde e o violeta consoante o ângulo e a intensidade da iluminação.

No habitáculo, o revestimento em pele metálica Le Mans Metallic Leather, combinado com acabamentos exclusivos e detalhes em branco, reforça o caráter único desta unidade, tornando praticamente impossível existir outra igual.

Um elétrico que já nasceu como peça de coleção

Ao colocar o primeiro exemplar em leilão, a Ferrari pretende transformar imediatamente a sua estreia na mobilidade elétrica num objeto de coleção.

É uma estratégia pouco habitual na indústria automóvel. Em vez de entregar o primeiro veículo a um comprador previamente selecionado, a marca opta por criar uma peça exclusiva destinada ao mercado dos grandes colecionadores, aumentando desde logo o seu valor histórico.

A Ferrari Luce divide opiniões

Apresentada em maio, a Ferrari Luce marcou a entrada oficial da marca italiana na era dos automóveis totalmente elétricos.

O modelo, desenhado em colaboração com Jony Ive, antigo responsável pelo design da Apple, distingue-se por uma carroçaria bastante diferente da tradição da Ferrari.

Sob o exterior esconde-se uma arquitetura elétrica de elevada tensão, quatro motores elétricos e mais de 1.000 cavalos de potência, oferecendo também carregamento ultrarrápido e uma autonomia superior a 500 quilómetros, dependendo da versão.

Apesar da polémica gerada pelo design e pela própria ideia de um Ferrari sem motor de combustão, a marca revelou que a procura inicial pelo modelo tem sido elevada em vários mercados, incluindo a China.