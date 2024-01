Olá, futuro! Veja o carro elétrico da Sony a ser conduzido com o comando da PlayStation 5

Foi durante o CES 2024, em Las Vegas, que a Sony demonstrou que o AFEELA, o seu primeiro carro elétrico, pode ser controlado com um comando da PlayStation 5. Veja o vídeo e cumprimente o futuro!

O palco do CES, em Las Vegas, recebe aquelas que serão as novidades tecnológicas dos próximos anos, surpreendendo os convidados e o resto do mundo, com protótipos e conceitos verdadeiramente inovadores.

Um ano após ter apresentando o primeiro protótipo do seu carro elétrico, neste cenário, a Sony regressou para dar mais pormenores sobre o veículo que está a desenvolver, em parceria com a Honda.

Antecipando o tanto de software que se espera que o carro elétrico tenha, a empresa japonesa confirmou que o AFEELA, que ficará disponível em 2026, terá capacidades de Inteligência Artificial promovidas pela Microsoft e será controlável com o comando DualSense da PlayStation 5.

Porque uma imagem vale (e surpreende) mais do que mil palavras, veja o vídeo e deixe-se envolver pelo futuro:

Conforme se vê no vídeo, o carro elétrico aparece no palco, respondendo às indicações que o executivo da Sony dá com o comando DualSense. Além disso, vê-se, a partir do interior do carro, o volante a mover-se.

Embora seja pouco provável que este controlo por via do comando venha a ser uma funcionalidade, aquando da versão final do carro elétrico, esta demonstração pode servir de preview para aquilo que a Sony deverá ser capaz de fazer.

O AFEELA estará disponível a partir de 2026 - ainda que, de momento, apenas tenha sido apontado para o mercado americano. O carro elétrico está a ser desenvolvido por uma empresa comum denominada Sony Honda Mobility (SHM): a Sony está responsável pelo software e pela experiência de condução, e a Honda está responsável pela parte mecânica. Este elétrico terá um sistema de condução autónoma com até 45 sensores.