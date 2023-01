AFEELA, a nova marca de carros elétricos da Sony e Honda

O investimento no mercado dos carros elétricos tem vindo a crescer e vemos claramente uma tendência de movimentação para esta nova área de negócios por parte de muitas marcas que estão no mercado já de forma bastante consolidada noutras áreas.

A Sony é um desses casos. Agora, ao lado da Honda, anunciou a marca AFEELA de carros elétricos.

A joint venture de mobilidade da Sony e da Honda revelou um novo protótipo de carro elétrico chamado AFEELA durante a apresentação da Sony na CES em Las Vegas na quarta-feira. A marca aparecerá no primeiro carro elétrico de produção da união entre as duas empresas, que deve começar a ser vendido na América do Norte em 2026.

Ainda não se sabe muito sobre a nova marca, mas o CEO da Sony Honda Mobility, Yasuhide Mizuno, disse que o carro aproveitaria a experiência da Sony com IA, entretenimento, realidade virtual e realidade aumentada para apresentar um carro elétrico exclusivo.

AFEELA representa o nosso conceito de relacionamento interativo, onde as pessoas sentem a sensação de mobilidade interativa e onde a mobilidade pode detetar e entender as pessoas e a sociedade utilizando sensores e tecnologias de IA

|Disse Yasuhide Mizuno.

Mais de 40 sensores, incluindo câmaras, radares ultrassónicos e lidar, serão incorporados em todo o exterior do veículo, aprimorando a sua capacidade de detetar objetos e conduzir de forma autónoma.

O protótipo agora revelado tem pouco a ver com o conceito revelado pela Sony na CES há três anos. Trata-se de um carro com uma barra de luz na frente, uma grade fechada e teto preto brilhante. Os tampões das jantes são pretos e existe um leve destaque acima das rodas. Os críticos automóveis falam numa mistura entre um Porsche 911 e o Lucid Air.

O novo EV terá um preço para competir com outras fabricantes de topo, como a Mercedes-Benz, BMW, Volvo e Audi. A Sony disse que espera que o seu software ofereça serviços de assinatura, portanto, os proprietários dos seus veículos provavelmente terão que pagar uma taxa mensal para ter acesso a determinados recursos.