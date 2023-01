iPhones premium da Apple serão produzidos pelo principal concorrente da Foxconn

A Foxconn é uma das principais aliadas da Apple na produção do iPhone. No entanto, 2022 ficou pautado por inúmeros atrasos na produção, nomeadamente por causa das restrições impostas pelo governo chinês por causa da pandemia.

A pensar num futuro com disponibilidade mais alargada, a produção dos modelos de iPhone Premium, nomeadamente os Pro e Pro Max, deverá ficar a cargo de um dos principais concorrentes da Foxconn, a Luxshare Precision.

Apple poderá mudar de estratégia para produção do próximo iPhone

O Financial Times (via Reuters) avançou com a notícia de que a produção do iPhone 15 poderá deixar de ficar a cargo da Foxconn, pelo menos nos modelos premium.

As notícias de que a Apple estaria à procura de mais fabricantes para os seus dispositivos não são propriamente uma novidade, principalmente depois de um ano em que a Foxconn trouxe atrasos nas entregas do iPhone 14, motivadas pelas restrições impostas pelo governo chinês por causa da COVID-19, além das muitas polémicas em que esteve envolvida.

Em novembro, a Apple foi mesmo obrigada a alertar os clientes para a quebra de vendas dos modelos premium do iPhone 14, devido aos cortes significativos na produção.

A Apple estará então prestes a assinar contrato com a fabricante chinesa Luxshare Precision Industry Co Ltd, para produzir modelos premium de iPhone, sendo citadas "fontes familiarizadas com o assunto". As duas empresas ainda não se pronunciaram.

As notícias recentes dão também conta de que o ano de 2022 não foi muito positivo para a Apple. A empresa perdeu 1 bilião de dólares, depois de há um ano, ter conseguido atingir uma valorização de 3 biliões de dólares. No fundo, a Apple não escapou à tendência de quebra que se verificou na maioria das empresas tecnológicas no ano que passou.