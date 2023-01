Reguladores americanos alertam os bancos para os riscos da criptomoeda

A criptomoeda não está diretamente associada aos bancos, mas, ainda assim, não lhes é alheia e os avisos vão surgindo com cada vez mais frequência. Desta vez, foi o momento de os reguladores americanos alertarem as entidades financeiras relativamente aos riscos da moeda criptográfica.

A declaração surge depois de vários meses de hesitação.

O colapso e a polémica associada à plataforma FTX despertou preocupação relativamente às moedas criptográficas. Afinal, se já antes havia quem desconfiasse deste dinheiro digital e descentralizado, depois do escândalo, esse ceticismo só aumentou.

Dois meses depois, os reguladores americanos emitiram o seu primeiro aviso conjunto sobre os riscos associados ao mercado da criptomoeda. O conselho foi dado às instituições financeiras: devem estar atentas a potenciais fraudes e incerteza jurídica levadas a cabo pelas empresas dedicadas à moeda criptográfica. Além disso, mencionaram o “risco de contágio” do mercado.

Segundo a BBC News, na declaração que todas assinaram, a US Federal Reserve, a Federal Deposit Insurance Corporation e o Office of the Comptroller of the Currency disseram que “os acontecimentos do ano passado foram marcados por uma volatilidade significativa e pela exposição de vulnerabilidades no setor da moeda criptográfica”, e asseguraram estar a acompanhar de perto as atividades criptográficas.

É importante que os riscos relacionados com o setor da criptomoeda que não podem ser mitigados ou controlados não migrem para o sistema bancário.

Lê-se na declaração, segundo a BBC News.

Esta não é a primeira vez que os bancos demonstram preocupação relativamente à forma como a criptomoeda funciona às suas consequências poderão representar, caso algo corra mal.

Mais do que isso, e tendo em conta a instabilidade do mercado, em dezembro, o Banco Central Europeu expressou vontade de o regular, urgentemente, por forma a proteger os investidores e a garantir a estabilidade do panorama financeiro a nível global.