Banco Central Europeu quer regular as criptomoedas urgentemente

A popularidade das criptomoedas tem estado pelas 'horas da morte' com várias notícias quase diárias de queda na valorização que leva à perda de milhares de euros por parte dos investidores. Este é um cenário que gera incerteza e medo, sendo fundamental que se implementem diretrizes neste segmento.

Como tal, as últimas notícias mostram que o Banco Central Europeu pretende assim regular com urgência as criptomoedas, uma vez que tem sido cada vez mais constante a instabilidade neste mercado, além do colapso de algumas das mais poderosas entidades ligadas ao setor, como a bolsa FTX.

BCE quer regulamentação urgente das criptomoedas

Segundo a notícia avançada pela agência Reuters, o Banco Central Europeu (BCE) pretende uma regulamentação urgente no mercado das criptomoedas, depois de várias quedas e falências no setor. De acordo com as afirmações de Fabio Panetta, membro do conselho do BCE, nesta quarta-feira (7), os criptoativos vieram para ficar e, como tal, é necessário regular com urgência este setor com vista à proteção dos investidores e à estabilidade do panorama financeiro a nível global.

Ultimamente temos assistido a uma onda de notícias menos favoráveis para o mercado das moedas digitais, nomeadamente a queda do popular Bitcoin, da stablecoin Terra USD e a falência da FTX a qual levou a que 50 dos seus maiores credores perdessem 3,1 mil milhões de dólares.

Num discurso realizado em Londres, Panetta afirmou que "não é apenas uma bolha que está a estoirar. É como a espuma: várias bolhas estão a estoirar uma após a outra. O medo dos investidores de perder parece ter-se transformado em medo de não conseguir sair".

Para além disso, Panetta adianta ainda que os criptoativos sem regulamentação são uma forma de jogo financeiro, sem qualquer função social ou útil a nível económico. Desta forma o objetivo com esta medida é evitar e impedir a existência de atividades criminosas, proteger os investidores e salvaguardar um sistema financeiro que cada vez mais se entrelança com as moedas digitais.

O membro do BCE também acrescenta que as stablecoins, que deveriam manter o ser valor de forma mais equilibrada, apenas são estáveis no nome.

Desta forma, espera-se que nas próximas semanas haja mais desenvolvimentos sobre este assunto, devendo então esta mesma regulamentação ser definida em breve.