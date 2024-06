Utiliza “mouse jigglers”? É melhor começar a ter cuidado…

A Wells Fargo, empresa americana que presta serviços financeiros, despediu "mais de uma dúzia de funcionários" depois de uma investigação ter revelado que estavam a utilizar aplicações e técnicas como mouse jigglers para simular a produtividade nos seus computadores.

Funcionários da Wells Fargo simulavam presença online

De acordo com um relatório da Bloomberg baseado em "divulgações apresentadas à Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)", no mês passado, a Wells Fargo despediu "mais de uma dúzia de funcionários" depois de descobrir que estes utilizavam técnicas para simular presença online.

A FINRA não revelou se os funcionários despedidos foram apanhados a utilizar as ferramentas enquanto trabalhavam remotamente, segundo a Bloomberg, mas todos eles faziam parte da "unidade de gestão de fortunas e investimentos" da Wells Fargo.

Os dispositivos e o software em questão existem há anos, mas a sua popularidade disparou durante a pandemia, quando muitos empregados se viram subitamente a trabalhar a partir de casa sem qualquer supervisão presencial.

A batalha das empresa contra os mouse jigglers

Prontamente disponíveis online, os dispositivos e aplicações são frequentemente designados por "mouse movers" ou "mouse jigglers" porque podem mover autonomamente o cursor de um computador ou desencadear entradas de teclado sem qualquer intervenção humana.

Muitas empresas recorrem a softwares para monitorizar estas entradas como forma de garantir que os funcionários remotos estão efetivamente nos seus computadores e a ser produtivos. À medida que o trabalho remoto continuou após a pandemia, estas ferramentas de monitorização tornaram-se mais sofisticadas, com a capacidade de detetar os padrões, por mais aleatórios que possam parecer, de que um "mouse jiggler" está a ser utilizado.

É um jogo do gato e do rato que vai continuar a evoluir à medida que tanto os "mouse jigglers como as ferramentas de deteção melhoram. Talvez nunca haja um vencedor claro, mas à medida que a popularidade do trabalho remoto continua a crescer, a melhor abordagem será as empresas redefinirem simplesmente a forma como medem a produtividade dos funcionários fora do escritório.

Leia também: