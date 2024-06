China tinha mais de 20 Apple Stores falsas… seriam réplicas originais?

A China é um país onde a contrafação não vê barreiras, marcas, ou regras. Foram encontradas mais de 20 lojas App Store falsas, mas os seus funcionários acreditavam que eram da Apple, dada a qualidade.

Réplicas originais da Apple Store

A Apple tem uma presença poderosa na China, apesar de ter perdido a preponderância de outros tempos, a marca ainda é das mais fortes, num mercado de muitos milhões. Existiam mesmo políticas de preços diferentes das do resto do mundo para penetrar ainda mais no mercado chinês.

Para impulsionar estas vendas, a Apple tem várias Apple Stores oficiais no país e, além disso, revendedores autorizados mais pequenos para chegar a locais secundários.

Foi nestas capitais de província que se descobriu uma série de lojas Apple que não eram de facto Apple Stores.

Este é o aspeto das falsas Apple Stores na China

Para sabermos mais sobre este assunto, temos de recuar até 2011. Foi nessa altura que uma mulher americana que vivia em Kunming viajou para os Estados Unidos para visitar a família.

Quando regressou à China, reparou que tinham aberto novas lojas Apple na cidade.

A decoração, o ambiente, as mesas, os produtos... até as fardas dos funcionários e os próprios empregados "trabalhavam para a Apple".

A única diferença é que a placa na porta tinha o nome Apple Store, enquanto a Apple nunca usa esse nome. Apenas o logótipo da Apple.

Segundo quem denunciou a descoberta, a loja de Kunming tinha o logótipo branco da Apple, mesas de madeira e funcionários que diziam trabalhar para a Apple. No entanto, a Apple não tinha lojas em Kunming e tinha apenas 13 revendedores autorizados na cidade, que não se podiam chamar Apple Store nem afirmar que trabalhavam para a Apple.

Quem as visitou refere mesmo que se tratava de uma imitação total de uma loja oficial Apple, a melhor loja falsa que alguma vez tinham visto.

A loja tinha secções dedicadas a diferentes produtos Apple e grandes cartazes a anunciar o iPhone 4 e o MacBook Pro.

Para além da localização inicial em Kunming, foram descobertas mais Apple Stores falsas em vários locais da China.

Vinte e dois locais no total. Embora esteticamente semelhantes às lojas da Apple, quem revelou referiu que, uma ou outra coisa levantava suspeitas, muito ao de leve, como, por exemplo, as escadas pareciam ter sido mal construídas e as paredes não foram devidamente pintadas. Nada a ver com uma Apple Store.

Quanto à originalidade dos produtos, tudo indica que se tratava de produtos originais, mas comprados no estrangeiro e contrabandeados para evitar os impostos no país.

A resposta da Apple não foi direta; simplesmente um porta-voz na Califórnia sugeriu que os consumidores pudessem visitar o sítio Web da empresa para localizar pontos de venda autorizados.

Mas onde existem as App Store?

Atualmente, a Apple tem 47 Apple Stores na China, para uma população de 1,412 mil milhões de pessoas. Em comparação, existem 271 Apple Stores nos Estados Unidos para uma população de 333 milhões de pessoas.

O fenómeno das falsas Apple Stores na China sublinha as complexidades de operar num mercado tão grande e diversificado. Apesar das relações tensas entre os dois países, a Apple é uma das poucas empresas americanas que continua a crescer na China e a aumentar a sua presença.

Em Portugal, não existe nenhuma Apple Store, nem qualquer indício de alguma vez existir.