Google acaba de confirmar a enorme saliência da câmara do Pixel 9 Pro

A Google confirmou oficialmente a existência do smartphone Pixel 9 Pro antes do evento "Made By Google" em direto em agosto. Isto segue-se a uma fuga de informação no início desta semana, em que imagens e vídeos do dispositivo começaram a aparecer em todo o lado. E, de facto, a saliência da sua câmara é real.

Saliência da câmara do Pixel 9 Pro é real

A empresa confirmou o smartphone através de um vídeo de anúncio, que era expectável sair dia 13 de agosto. O vídeo não toca em muitos detalhes, mas há algumas imagens do smartphone em ação que confirmam uma grande suspeita sobre o Pixel 9 Pro.

A saliência gigantesca da câmara é real e está pronta para fazer dificultar a entrada nos bolsos de muita gente.

Uma coisa é certa. Se comprar o Pixel 9 Pro ainda este ano, não se esqueça de comprar também uma capa com o novo design. Não tem como as capas de modelos anteriores suportarem tamanha saliência.

[Vídeo original]

Vídeo da Google revela uma forte integração com a família Gemini

Para além do aumento da câmara, o vídeo da Google revela uma forte integração com a família Gemini de modelos de IA da empresa. O texto de marketing afiliado diz simplesmente "oh olá, IA" e o vídeo mostra um chatbot a responder a uma pergunta. Esta ênfase na IA não deveria surpreender absolutamente ninguém. Estamos em 2024.

Pode inscrever-se para receber informações sobre o smartphone diretamente da Google. Embora não tenhamos quaisquer especificações reais, é provável que a enorme saliência exista por uma razão - um sistema de câmara realmente bom.

Houve outras fugas de informação antes do evento do próximo mês, embora esta seja a única que se provou ser real. Estas fugas de informação indicam, no entanto, que o Pixel Pro 9 será acompanhado pelo Pixel 9, o Pixel 9 Pro XL e um dobrável chamado Pixel 9 Pro Fold. Veremos o que a Google anda a tramar.

