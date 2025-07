Quanto dinheiro gerará o GTA 6 nos primeiros dois meses?

Com o lançamento do Grand Theft Auto 6 (GTA 6) no horizonte, a especulação sobre o seu impacto financeiro é algo inevitável. As projeções de receita para o aguardado título da Rockstar Games são o tema do momento, com uma nova análise a apresentar números verdadeiramente impressionantes...

Nova previsão de receita do GTA 6

Recentemente, Josh Chapman, um dos sócios-gerentes da empresa de investimentos Konvoy, partilhou uma previsão ousada sobre o potencial de receita do jogo. Segundo Chapman, o GTA 6 poderá gerar a incrível quantia de 7,6 mil milhões de dólares nos seus primeiros 60 dias no mercado.

Este número não é apenas gigantesco por si só, mas também por representar mais do dobro do que outras análises financeiras projetavam para os primeiros 12 meses do jogo.

Este será o maior lançamento de um videojogo de todos os tempos. Irá quebrar recordes de jogadores, audiência e receita.

Afirmou Chapman na sua publicação. Se a Rockstar Games conseguir alcançar um desempenho comercial sequer próximo desta estimativa, estará a estabelecer um novo marco na história da indústria dos videojogos.

Os pressupostos por detrás dos números astronómicos

É fundamental encarar esta projeção com a devida cautela, uma vez que se baseia em pressupostos que ainda carecem de confirmação oficial. Um dos fatores mais importantes, o preço final do GTA 6, continua a ser uma incógnita. A Konvoy baseia a sua análise num preço inicial de 80 dólares, assumindo também a existência de edições especiais mais caras.

No entanto, outros analistas acreditam que o jogo poderá quebrar a barreira dos 100 euros, o que alteraria significativamente qualquer estimativa de vendas.

Outra variável crucial é o custo de desenvolvimento. Embora a Take-Two Interactive, empresa-mãe da Rockstar, tenha insinuado um investimento superior a mil milhões de dólares, especula-se que o valor final possa aproximar-se dos 2 mil milhões.

A previsão de Chapman apoia-se neste número mais elevado, sugerindo que a empresa recuperaria todo o investimento em menos de um mês após o lançamento.

Os 7,6 mil milhões de dólares em dois meses contrastam drasticamente com projeções anteriores e mais conservadoras. No início do ano, o Financial Times noticiou que analistas do setor previam que o GTA 6 poderia gerar cerca de mil milhões de dólares apenas na fase de pré-vendas, atingindo um total de 3,2 mil milhões de dólares no seu primeiro ano. A previsão da Konvoy é, portanto, substancialmente mais otimista.

O lançamento do GTA 6 está confirmado para o outono de 2025 para a PlayStation 5 e Xbox Series X|S. A Take-Two mostra-se confiante de que não haverá novos adiamentos, mas a data de lançamento para PC permanece um mistério.

Leia também: