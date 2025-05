Lançar o GTA 6 em 2025 “não era uma promessa realista”, afirmam empregados da Rockstar

O adiamento de Grand Theft Auto 6 (GTA 6) continua a gerar discussão, mas para muitos dentro da Rockstar Games, a janela de lançamento original em 2025 nunca pareceu viável. Fontes internas sugerem que o prazo inicial era ambicioso demais face à escala do projeto.

Ceticismo interno na Rockstar Games

A notícia de que a Take-Two Interactive previa lançar GTA 6 no outono de 2025 foi recebida com surpresa por muitos, incluindo, aparentemente, os próprios colaboradores da Rockstar Games.

Segundo o jornalista Jason Schreier, da Bloomberg, através de uma publicação na rede social Bluesky, a ideia de um adiamento já circulava internamente há meses, sendo considerada quase inevitável desde, possivelmente, o início do ano.

Ninguém com quem conversei na Rockstar acreditava que o outono de 2025 seria uma janela real há muito tempo. Muito trabalho, pouco tempo e o que parece ser um desejo real da gerência de evitar um "crunch" brutal. O adiamento do GTA VI para 2026 parecia inevitável há meses, se não mais.

Rumores antigos e o regresso aos escritórios

As primeiras indicações de que o GTA 6 poderia não cumprir a janela de 2025 surgiram em março do ano passado. Nessa altura, o site Kotaku reportou que o desenvolvimento do jogo estaria a enfrentar percalços, o que causou apreensão na Rockstar Games quanto à capacidade de cumprir o calendário previsto.

Foi também nesse período que a empresa determinou o regresso obrigatório de todos os colaboradores ao trabalho presencial nos escritórios. Esta decisão gerou controvérsia e levantou receios entre os trabalhadores sobre um possível regresso a uma cultura de trabalho mais tóxica, com pressão extrema para cumprir prazos apertados.

Apesar dos rumores e das preocupações internas, a Take-Two Interactive, empresa-mãe da Rockstar, veio a público pouco depois confirmar o lançamento do GTA 6 para o outono de 2025. Esta garantia tranquilizou momentaneamente os fãs e os investidores, com o CEO da Take-Two, Strauss Zelnick, a desvalorizar a possibilidade de atraso.

Contudo, a confirmação oficial do adiamento acabou por chegar. Num comunicado recente, a Rockstar informou necessitar de mais tempo para polir o jogo e garantir a qualidade esperada. Consequentemente, a próxima entrada na aclamada saga GTA está agora prevista para a primavera de 2026 (se não surgirem novos imprevistos).

