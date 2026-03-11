Musk anuncia a Macrohard: nova aliança entre Tesla e xAI promete “transformar o software”

Elon Musk apresentou recentemente o projeto "Macrohard", uma iniciativa conjunta entre a Tesla e a xAI que procura automatizar funções complexas de engenharia de software através de inteligência artificial (IA).

A convergência tecnológica entre a xAI e a Tesla de Musk

Musk detalhou, através da rede social X, que este novo sistema - também referido como "Digital Optimus" - tem a capacidade de emular integralmente as operações de empresas tecnológicas. A arquitetura do projeto combina o Grok, da xAI, que atua como um "navegador" de alto nível, com um agente de IA desenvolvido pela Tesla.

Este último é responsável pelo processamento em tempo real de capturas de ecrã, bem como pela execução de comandos através de teclado e rato.

O desenvolvimento do Macrohard surge num contexto de crescente ansiedade no mercado de capitais, especialmente após o lançamento do Claude Cowork pela Anthropic. Este tipo de tecnologia, capaz de realizar tarefas de forma autónoma, ameaça os modelos de negócio tradicionais das grandes tecnológicas.

Segundo Musk, o nome do projeto é uma alusão humorística à Microsoft, sublinhando que o sistema foi concebido para simular a criação de software a uma escala organizacional.

Infraestrutura de hardware e viabilidade económica

Para suportar esta carga de processamento, o sistema utilizará o processador proprietário AI4 da Tesla em conjunto com a infraestrutura de servidores da xAI, baseada em tecnologia da NVIDIA. Musk defende que esta combinação será altamente competitiva em termos de custos.

Convém recordar que, em janeiro, a Tesla estabeleceu um acordo para investir cerca de 2 mil milhões de dólares na xAI, reforçando os laços entre as entidades lideradas pelo magnata.

A evolução do projeto é acompanhada por grandes movimentações financeiras, como a recente aquisição da xAI pela SpaceX. Esta transação, efetuada integralmente através de ações, avaliou a construtora aeroespacial em 1 bilião de dólares.

O interesse da SpaceX na IA tem que ver, em grande medida, com o desenvolvimento de centros de dados orbitais, fundamentais para a próxima fase de expansão tecnológica. Registos oficiais indicam que o pedido de marca para o nome "Macrohard" foi submetido pela xAI em agosto de 2025, antecipando este lançamento que promete redefinir o setor do software.

