X lança a sua própria app de mensagens! Este é o novo “WhatsApp” de Elon Musk

A X decidiu separar o seu serviço de mensagens numa aplicação independente. Sob o nome de X Chat, a rede social de Elon Musk lançou uma beta fechada para iOS, oferecendo mensagens aos seus seguidores na plataforma. Elon Musk dá mais um passo e tem agora a sua app de mensagens própria, mas a que custo?

X lança a sua própria app de mensagens

A ideia é oferecer uma interface mais limpa e rápida do que a secção de mensagens diretas que se conhece. A aplicação mantém a estética visual do X, com fundos estrelados e sincronização completa com o website e a aplicação principal. O acesso é limitado a 1.000 pessoas e as vagas do TestFlight já estão esgotadas.

Ainda assim, é garantido que a beta será aberta a mais pessoas em breve. Apesar da escassez de informação, alguns utilizadores encontraram referências ao xChat e a uma possível versão para Android que poderá chegar num futuro próximo. Esta mudança para uma aplicação independente contradiz a narrativa de "solução completa" que Elon Musk tem vindo a promover há anos.

O lançamento do X Chat traz consigo as preocupações habituais. Alguns especialistas questionaram a segurança da plataforma, especialmente em relação à encriptação. Estas preocupações surgiram em meados de 2025, quando a X começou a implementar as mensagens X Chat dentro da plataforma.

X Chat é o novo "WhatsApp" de Elon Musk

O problema reside na forma como as chaves são geridas. Enquanto aplicações como o Signal armazenam a chave privada apenas no telefone, o sistema do X exige um PIN de quatro dígitos para encriptar uma chave que é depois armazenada nos seus servidores. Além disso, o sistema de X ainda não oferece PFS (Public File System), uma funcionalidade dos sistemas criptográficos que protege as comunicações passadas.

O X Chat continua a ser uma caixa negra. Não é open source e não existe documentação técnica que explique de facto o que acontece aos seus dados. Até a documentação da própria empresa reconheceu no ano passado que a sua implementação não é imune a ataques do tipo Men in The Middle", o que essencialmente anula o propósito de utilizar um chat encriptado.

A nova aplicação pode ser mais bonita e funcionar melhor do que a secção de mensagens da aplicação principal. No entanto, enquanto as bases técnicas não mudarem, o X Chat (ou xChat) continuará a ser uma má escolha para quem procura privacidade real.

Espera-se que Elon Musk e a equipa de engenheiros e programadores do X resolvam muitos dos problemas latentes e que preocupam muitos. Ao mesmo tempo, deverá ganhar também uma versão Android, para ser realmente universal e acessível a todos.