Fatura do gás natural vai subir este ano! Saiba quanto…

A ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos aprovou as tarifas e preços de gás natural para o período de 1 de outubro de 2025 a 30 de setembro de 2026. As notícias não são boas, pois o preço vai subir.

No mercado regulado, os preços de venda a clientes finais para consumos inferiores ou iguais a 10 000 m3/ano, essencialmente consumidores domésticos, apresentam uma variação tarifária de + 1,5%, face ao ano gás 2024-2025.

Valor da fatura do gás natural sobe entre 21 e 36 cêntimos a partir de outubro

O impacte na fatura do gás natural (incluindo taxas e impostos), para as tipologias de consumo mais representativas (casal sem filhos e casal com dois filhos), traduz-se num aumento entre os 0,36 e os 0,21 euros na fatura mensal.

Relativamente à proposta tarifária, observa-se uma redução da variação tarifária para 2025- 2026, justificada essencialmente pela diminuição, em cerca de 9%, da previsão do preço de aquisição do gás natural pelos comercializadores de último recurso (CUR), fruto do decréscimo do preço do petróleo, entretanto ocorrido nos mercados de futuros.

No mercado livre, os preços de venda a clientes finais variam entre comercializadores e dependem da oferta comercial contratualizada pelo cliente.

O preço final da fatura de fornecimento de gás natural, quer no mercado regulado, quer no mercado livre, inclui o valor relativo às tarifas de Acesso às Redes, reguladas pela ERSE, que refletem a utilização coletiva das infraestruturas de redes.

No caso dos consumidores em Baixa Pressão com consumos inferiores ou iguais a 10 000 m3 /ano, onde se incluem os consumidores domésticos, a variação das tarifas de Acesso às Redes implicará aumentos de 0,34 cêntimos de euro por kilowatt-hora (c€/kWh).

Para os consumidores não-domésticos, ligados em Alta Pressão (Indústria), Média Pressão e Baixa Pressão com consumos superiores a 10 000 m3 /ano, a variação das tarifas de Acesso às Redes é estimada em aumentos entre os 0,03 e os 0,15 cêntimos de euro por quilowatt-hora (c€/kWh).

De referir que a variação do preço final dos consumidores em mercado liberalizado, que no final de fevereiro de 2025 eram cerca de 1,1 milhões, depende, não apenas das tarifas de Acesso às Redes, mas também da componente de energia adquirida por cada comercializador nos mercados internacionais, acrescido da respetiva margem de comercialização.

Os clientes com tarifa social, quer no mercado regulado, quer no mercado livre, continuam a usufruir de um desconto de 31,2%, calculado por referência aos preços de venda a clientes finais do mercado regulado