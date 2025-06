Como parte do processo normal de evolução, o WhatsApp periodicamente redefine os sistemas que suporta. Acaba por deixar de forma equipamentos, mas normalmente já muito antigos e com pouca utilização. Isso voltou a acontecer agora e a Meta fez novas vítimas. Assim, o WhatsApp já não funciona nestes iPhones e smartphones Android mais antigos.

WhatsApp já não funciona nestes iPhones e Android

Desde o passado domingo que o WhatsApp deixou de funcionar em vários smartphones Android e iOS. Não é necessário entrar em pânico, pois é algo normal. O serviço de mensagens da Meta limpa regularmente as plataformas compatíveis. Ainda assim, é uma boa ideia saber o que está mal e atualizar o seu smartphone, se possível.

O dia 1 de junho mudou muita coisa para os muitos smartphones, e deve-se acrescentar a isto o fim do suporte do WhatsApp para muitos smartphones mais antigos. Os dispositivos que não são compatíveis com o Android 5.0,(provavelmente não existem muitos deles em circulação, estão agora privados da funcionalidade de mensagens da Meta.

O WhatsApp também passou a exigir iPhones com iOS 15.1 ou superior. Isto significa que os utilizadores do iPhone 5s, iPhone 6 e 6 Plus não podem utilizar o serviço de mensagens do Meta. Estes modelos não podem correr outra versão do sistem da Apple para além do iOS 12.5.7.

Meta definiu novos mínimos para a sua plataforma

É referido que os proprietários de iPhone 6s/6s Plus e iPhone SE de primeira geração já não estão a utilizar o WhatsApp, mas estes dispositivos podem ser atualizados para o iOS 15.8.4. Não há motivo para que tenham perdido o suporte da aplicação. Se for o caso, devem ser atualizados.

O suporte para todos estes smartphones deveria ter terminado a 5 de maio, mas o WhatsApp concedeu-lhes um breve adiamento de três semanas adicionais. Agora, esse tempo terminou e a empresa de mensagens da Meta aplicou finalmente as medidas que tinha planeadas para estas versões dos seus equipamentos.

Os iPhones agora incompatíveis datam de 2013 (iPhone 5s) e 2014 (iPhone 6/6 Plus), ou seja, há mais de dez anos. É provável que estes utilizadores tenham migrado para iPhones um pouco mais recentes. Embora, com os seus 3 mil milhões de utilizadores, o WhatsApp tenha certamente alguns deles com smartphones muito antigos.