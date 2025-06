Samsung vai abandonar a Google? Acordo secreto pode tirar o Gemini como IA padrão

A Samsung está alegadamente prestes a assinar um grande acordo com a Perplexity, uma startup especializada em IA generativa. O acordo pode levar a empresa coreana a substituir o Gemini pela Perplexity como o seu chatbot padrão. Uma jogada estratégica e que afasta a Samsung da Google no Android.

Samsung vai abandonar a Google?

A Samsung e a startup de inteligência artificial estão prestes a assinar um acordo para integrar nativamente a aplicação Perplexity nos smartphones Samsung. Esta informação vem do conhecido jornal Bloomberg. Tal acordo poderá entrar em vigor assim que o próximo Galaxy S, o S26, for lançado.

Em termos concretos, o acordo significaria que a Samsung instalaria o Perplexity como o seu chatbot padrão, substituindo o Gemini. Este seria um grande avanço para a empresa californiana, que garantiria uma posição de destaque ao lado do maior fabricante mundial de smartphones. Superaria a Google na disputa pelo posto, para o qual o Gemini é atualmente a opção padrão dos utilizadores da Samsung.

A Samsung e a Google colaboram em diversos projetos. O desenvolvimento do Android 12L, uma versão alternativa do Android para tablets e smartphones dobráveis, foi realizado com a ajuda da Samsung. O Android XR, a plataforma da Google para óculos e headsets de realidade virtual, mista e aumentada, está a apostar fortemente no projeto Moohann, o primeiro headset de realidade mista desenvolvido pela Samsung.

Acordo pode tirar Gemini como IA padrão

Vale a pena notar, no entanto, que a Samsung e a Google continuarão, sem dúvida, a trabalhar em conjunto em todos estes projetos. Espera-se que as soluções de IA da Google, integradas na interface One UI 7 da empresa coreana, continuem assim nos próximos anos.

De referir que este não seria o primeiro acordo da Perplexity com uma fabricante de smartphones. A empresa já estabeleceu uma parceria com a Motorola para o Razr 60 Ultra. No caso da Motorola, o Perplexity não é oferecido por defeito, mas simplesmente pré-instalado com 3 meses gratuitos na sua subscrição premium. O acordo com a Samsung alargaria, portanto, ainda mais o envolvimento de ambas as empresas.

A Bloomberg refere ainda que a Samsung está pronta para investir na startup, aproveitando uma ronda de angariação de fundos. A startup ajudaria a gigante coreana a desenvolver um sistema operativo (SO) direcionado para a introdução de um agente de IA.