Elon Musk afirma que o XChat poderá ser lançado já esta semana

Elon Musk prepara-se para lançar o XChat, uma funcionalidade de mensagens integrada no X que ambiciona competir diretamente com o WhatsApp. O magnata afirma que pode ser lançada já esta semana "se não houver problemas de scaling".

O que esperar do XChat?

Elon Musk confirmou, através de uma publicação na sua conta do X, que o XChat deverá ser disponibilizado ao longo desta semana. Esta nova ferramenta integrará funcionalidades já conhecidas de aplicações como o WhatsApp ou Telegram, tais como mensagens efémeras, a capacidade de enviar qualquer tipo de ficheiro e a realização de chamadas de áudio e vídeo.

Destaca-se que o conteúdo das mensagens será encriptado e os utilizadores poderão comunicar por voz ou vídeo sem a necessidade de partilhar um número de telemóvel, utilizando apenas a sua conta do X. Contudo, Musk alertou para a possibilidade de atrasos no lançamento, caso surjam problemas relacionados com a escalabilidade da plataforma.

O empresário revelou que o XChat foi desenvolvido com base numa arquitetura totalmente nova, utilizando a linguagem de programação Rust, e que contará com um sistema de encriptação "ao estilo Bitcoin".

Uma evolução integrada no X

É fundamental salientar que o XChat não será uma aplicação autónoma, mas sim uma funcionalidade integrada na própria plataforma X. Esta decisão alinha-se com a estratégia de Elon Musk de criar uma "aplicação para tudo", para evitar a fragmentação de serviços.

Desta forma, o sistema de mensagens representa uma evolução das atuais mensagens diretas, uma das funcionalidades mais antigas do Twitter, que o novo proprietário prometeu otimizar. A versão atual das DMs limita-se ao envio de ficheiros multimédia e notas de voz, funcionalidades consideradas básicas face ao que é oferecido por concorrentes diretos.

Caso não se verifiquem problemas técnicos significativos, como os que ocorreram noutras implementações na plataforma, Elon Musk terá dado um passo importante na sua visão de construir uma aplicação única. Relembre-se que, há alguns anos, o magnata revelou que o seu objetivo ao adquirir o Twitter era transformá-lo numa "app tudo em um".

Musk inspirou-se na WeChat, a superaplicação chinesa que integra serviços de mensagens, pagamentos, entregas e até jogos. O empresário mencionou que o desenvolvimento de uma aplicação com estas características levaria entre três a cinco anos, um prazo que se encontra atualmente a decorrer.

Apesar de Elon Musk não ter feito menção direta a outras aplicações de mensagens, é claro que esta implementação visa conquistar uma quota de mercado significativa. O XChat poderá ser a resposta de Musk ao WhatsApp, especialmente considerando as críticas que o magnata tem tecido ao longo dos anos relativamente à segurança da aplicação detida pela Meta.

