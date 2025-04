Com a DeepSeek suspensa no país, Coreia do Sul acusa-a de transferir dados dos utilizadores

Esta quinta-feira, a autoridade de proteção de dados da Coreia do Sul disse que a DeepSeek transferiu informações de utilizadores e prompts sem permissão, quando o serviço ainda estava disponível para download no país.

Depois de cair como uma bomba no mercado da Inteligência Artificial (IA), a DeepSeek acendeu uma série de debates, particularmente o da segurança e privacidade dos utilizadores.

Em fevereiro, a Comissão de Proteção de Informação Pessoal da Coreia do Sul revelou que as aplicações da DeepSeek tinham sido removidas da App Store e do Google Play, e os utilizadores que já as possuíam tinham sido aconselhados a eliminarem-nas dos seus dispositivos.

Agora, num comunicado, citado pela imprensa, a mesma entidade afirmou que a Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence não obteve o consentimento dos utilizadores para transferir informações pessoais para várias empresas na China e nos Estados Unidos aquando do seu lançamento na Coreia do Sul, em janeiro.

Além disso, afirmou que a DeepSeek enviou, também, conteúdo de prompts de IA introduzidos pelos utilizadores para a Beijing Volcano Engine Technology, com informações sobre dispositivos, redes e aplicações.

Sobre esta última acusação, a DeepSeek justificou, mais tarde, que serviu para melhorar a experiência do utilizador, dizendo que tinha bloqueado a transferência de conteúdo de instruções de IA a partir de 10 de abril, segundo o comunicado.

A Comissão de Proteção de Informação Pessoal da Coreia do Sul informou que decidiu emitir uma recomendação corretiva para que a DeepSeek remova imediatamente o conteúdo transferido para a Volcano Engine e estabeleça uma base legal para a transferência de informações pessoais para o estrangeiro.

À semelhança do que já declarou noutras ocasiões, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China afirmou que o Governo chinês não pediu nem pedirá às empresas para recolherem e armazenarem dados ilegalmente.

