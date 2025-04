XChat: X poderá substituir as atuais MDs por uma nova plataforma de chat

A plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter, parece estar a preparar uma alteração significativa no seu sistema de mensagens diretas (MDs). Rumores indicam que uma nova funcionalidade, denominada XChat, poderá vir a substituir o sistema atual.

Confirmação por engenheiro da empresa

A especulação ganhou força recentemente após uma publicação de Zach Warunek, engenheiro de software no X. Numa resposta a outro utilizador na plataforma, a 16 de abril, Warunek indicou que "todas as MDs desaparecerão em breve", clarificando que não se referia apenas aos pedidos de mensagens, mas sim ao sistema de mensagens diretas na sua totalidade.

Embora questionado sobre um prazo para esta mudança, Warunek ainda não forneceu detalhes adicionais.

Esta declaração sugere que a empresa não pretende eliminar a funcionalidade de mensagens, mas sim evoluí-la para algo mais robusto. Tudo aponta para o desenvolvimento de um sistema de chat mais completo, internamente conhecido como XChat, que ocupará o lugar das atuais MDs.

Histórico de rumores da nova plataforma de mensagens do X

Contudo, os indícios sobre o XChat não são totalmente novos. Já no início do ano, a conta @xDaily partilhou uma captura de ecrã que mostrava um ícone "XChat" a substituir o de "Mensagens" na barra lateral da interface do X.

Pouco depois, em fevereiro, o proprietário da empresa, Elon Musk, escreveu que, dentro de alguns meses, deixaria de usar o seu número de telefone, passando a utilizar exclusivamente o X para mensagens de texto e chamadas.

Mais recentemente, este mês, surgiram novas fugas de informação. A conta @swak_12 (via Android Headlines) divulgou imagens de um ecrã de verificação por PIN para o XChat, um mecanismo semelhante ao utilizado por aplicações de mensagens seguras.

Adicionalmente, outra alegada fuga de informação, publicada na quarta-feira, incluiu mais capturas de ecrã e uma lista de potenciais características do XChat.

Entre as funcionalidades mencionadas estão a encriptação total ponto-a-ponto, transferências de ficheiros, a opção de marcar mensagens como não lidas e a capacidade de eliminar mensagens individuais para todos os utilizadores na conversa.

Leia também: