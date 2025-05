Elon Musk abandona a administração de Donald Trump e critica isenções fiscais

Elon Musk, o empresário e conselheiro especial do Presidente dos EUA, anunciou a sua saída do governo de Donald Trump. Musk liderava o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), uma iniciativa focada na redução da burocracia e dos gastos federais.

Elon Musk abandona administração de Donald Trump

Numa mensagem no X, Musk declarou que chegava ao fim o seu tempo asociado ao governo dos EUA. Nas suas palavras demonstrou que tudo terminava: "agora que o meu tempo programado como funcionário especial do Governo chega ao fim, quero agradecer ao Presidente Donald Trump pela oportunidade de reduzir os gastos supérfluos".

O empresário expressou confiança na continuidade da missão do DOGE, afirmando que esta "vai fortalecer-se com o tempo, à medida que se tornar um modo de vida em todo o Governo". Esta saída já tinha sido sinalizada por Musk, que manifestara a intenção de se concentrar nas suas empresas, nomeadamente a SpaceX, que recentemente realizou mais um voo de teste com vista a futuras missões a Marte.

Contudo, a partida de Musk surge num contexto de desacordo com a política orçamental da administração Trump. Em declarações ao programa televisivo CBS Sunday Morning, o empresário mostrou-se "dececionado" com o projeto fiscal e orçamental promovido pelo Presidente, alegando que este aumenta o défice e a despesa pública.

Sai do DOGE e critica isenções fiscais

"Francamente, fiquei dececionado ao ver o enorme projeto de lei de despesas, que aumenta o défice orçamental (…) e prejudica o trabalho que a equipa do DOGE está a fazer", afirmou Musk, segundo excertos da entrevista. Adicionou ainda, numa nota pessoal: "Acho que um projeto de lei pode ser grande ou bonito, mas não sei se pode ser as duas coisas".

O projeto de lei orçamental em questão, já aprovado pela Câmara dos Representantes e agora no Senado, visa alargar incentivos fiscais do primeiro mandato de Trump. Quer introduzir novos cortes de impostos, paralelamente a um maior financiamento para a gestão de fronteiras e a política de imigração. Para compensar, propõe cortes na segurança social e em programas de assistência.

Apesar de uma relação inicialmente próxima com o Presidente, Musk foi-se afastando gradualmente do trabalho no DOGE. Este departamento implementou medidas controversas, incluindo a demissão de funcionários federais e a recomendação de redução das operações governamentais. Já em abril, o magnata anunciara uma redução das responsabilidades como consultor, após a Tesla, outra das suas empresas, ter reportado uma queda de 71% no lucro líquido no primeiro trimestre do ano.