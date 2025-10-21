Claude Code: melhor assistente de programação do mundo está agora disponível na web

A Anthropic continua a expandir o seu ecossistema de inteligência artificial (IA), apresentando novidades a um ritmo impressionante. A mais recente é a disponibilização do Claude Code, o seu assistente de programação, diretamente através dos browsers.

Uma nova era para a programação assistida por IA

A Anthropic teve um dia particularmente produtivo no que toca a lançamentos. Poucas horas depois de anunciar uma versão do Claude focada na investigação científica, a empresa revelou que a sua principal ferramenta de programação alcançou mais plataformas. O Claude Code, o assistente de codificação alimentado por IA, já se encontra disponível na web.

Esta notícia vem confirmar os rumores que circulavam há algumas semanas, que davam conta de que a empresa tinha ativado uma versão de pré-visualização do Claude Code para a web. Alguns utilizadores inscritos no programa de acesso antecipado (Early Access) tiveram a oportunidade de experimentar a ferramenta, ajudando a aprimorá-la e a identificar falhas antes do seu lançamento oficial.

Após este período de testes, o Claude Code para a web está agora pronto para receber um público mais vasto, ainda que numa fase beta. Segundo a Anthropic, o assistente permite iniciar sessões diretamente a partir do browser, eliminando a necessidade de utilizar a linha de comandos.

Integração com GitHub

Cada sessão de trabalho decorre num ambiente isolado, com monitorização do progresso em tempo real e com a possibilidade de ajustar o comportamento da IA. Uma das funcionalidades mais destacadas é a sua integração com o GitHub, que permite conectar um repositório, descrever o que é necessário, e o assistente trata do resto.

A IA pode executar múltiplas tarefas em paralelo em diferentes repositórios a partir de uma única interface, cada uma com restrições de rede e acesso controlado para garantir a segurança.

Com a interface web do Claude Code, pode iniciar várias tarefas de programação em diferentes repositórios e deixá-las a decorrer enquanto se concentra em desafios mais importantes. É como ter um parceiro de programação que continua a trabalhar enquanto faz uma pausa para o café, com a vantagem de que este parceiro nunca precisa de descansar.

Descreve a Anthropic.

No que diz respeito à segurança, a empresa salienta que cada tarefa é executada num ambiente "sandbox" isolado. As interações com o Git são realizadas através de um proxy seguro, garantindo que o Claude apenas acede aos repositórios autorizados.

Na prática, o Claude Code para a web simplifica o fluxo de trabalho ao substituir a complexidade da linha de comandos por uma interface visual com um compositor de instruções.

A funcionar sobre a infraestrutura de nuvem gerida pela própria Anthropic, esta versão é descrita como "especialmente eficaz" para responder a questões sobre projetos, corrigir erros, realizar tarefas rotineiras e até para implementar alterações de backend, onde a IA utiliza o desenvolvimento orientado por testes (TDD) para verificar as suas próprias modificações.

É importante referir que esta versão está catalogada como uma pré-visualização de investigação ("research preview") e está disponível exclusivamente para os subscritores dos planos pagos.

