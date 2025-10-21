MARS: The Last Exodus e a última esperança da Humanidade

Desde cedo que os videojogos olharam para o Planeta Vermelho como sendo uma potencial salvação para a Espécie Humana. MARS: The Last Exodus é um jogo que vem propor, precisamente isso.

Em desenvolvimento pelos estúdios canadianos Cyborg Dreams, está prestes a chegar-nos este MARS: The Last Exodus. Trata-se de um RTS (Real Time Strategy) que acompanha a migração dos seres humanos para Marte, o famoso Planeta Vermelho, numa tentativa derradeira para salvar a Humanidade.

Neste jogo, os jogadores embarcam numa aventura envolvente que combina elementos de City Building (ou de colónias), de estratégia em tempo real, de survival e de gestão de recursos que vai ocorrer da superfície implacável de Marte.

A sobrevivência vale tudo e, neste jogo, é tudo. A história do jogo conta-nos que no passado houveram algumas expedições anteriores a Marte mas que todas tiveram o mesmo desfecho: falhanço. Com todos esses falhanços, esta apresenta-se como a derradeira tentativa para a salvação da humanidade e para a conquista do Planeta Vermelho. A Expedição Exodus, na qual o jogador embarca (e vai gerir) corresponde à última oportunidade de salvação e não vai ser fácil.

Mas não será tarefa simples, e o jogador terá de garantir que a sua colónia sobreviva a qualquer custo sendo que, para isso, além de ir expandindo gradualmente, terá também de satisfazer as necessidades dos seus colonos como de a defender contra as hordas implacáveis ​​de Marsects, seres nativos do planeta.

A colónia tem de sobreviver a todo o custo obrigando os jogadores a multiplicarem-se em tarefas. O objetivo é claro: manter a colónia ativa e de boa saúde, com uma cuidadosa gestão dos escassos recursos que a superfície do planeta oferece. Recursos essenciais como oxigénio, alimento, água e eletricidade. Para tal, terá de criar estufas para produzir alimento, estações de extração de gelo para hidratação, domos de proteção para proteger os colonos ou painéis solares e geradores de reserva para manter a colónia a funcionar.

Será uma constante luta pela sobrevivência, tendo de equilibrar a importância de sobrevivência e expansão. Isso pois quanto mais a colónia cresce, mais exposta estará aos enxames de MArsects, que tentarão destrui-la. Mas o jogador não está indefeso e para sua defesa pode construir torres de vigia, construir mechs de defesa, lançar ataque contra os ninhos ou mesmo capturar insetos para transformá-los em autênticas armas vivas.

Por outro lado, os colonos são essenciais para a sobrevivência da própria colónia. Cada um é um indivíduo único, com as suas características, peculiaridades e uma árvore de habilidades totalmente atualizável. Com o tempo, construirão relacionamentos entre si, apaixonar-se-ão e constituirão famílias que vão moldar o moral e a produtividade da colónia.

No entanto, com o passar do tempo e o aumento da pressão para se expandir, o jogador terá de a ir aumentando. Para expandir a sua colónia, pode-se especializar numa de três árvores tecnológicas principais: Mineração, Agricultura ou Militar. Avançando através de várias eras o jogador vai-se tornar num "Comandante Mecha", num "Pioneiro da Agricultura" ou num "Magnata dos Recursos". A escolha é sua e definirá o futuro de Marte.

Como curiosidade, o facto dos Cyborg Dreams terem indicado que a ação de MARS: The Last Exodus decorrerá pelo terreno real e mapeado de Marte.

MARS: The Last Exodus será lançado para PC em Novembro 2025.