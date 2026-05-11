Truck Driver: The American Dream, pelas estradas da América, no PC

Os amantes de condução, em particular de pesados, podem-se alegrar pois Truck Driver: The American Dream encontra-se bastante próximo de ligar os motores, nos PC.

A SOEDESCO já disponibilizou a data de lançamento para o seu próximo jogo Truck Driver: The American Dream, uma aventura ao volante de algumas das maiores e mais potentes máquinas que percorrem as estradas da América do Norte.

Com o desenvolvimento a cargo da equipa Kyodai, este simulador tem data oficial de lançamento a 29 de maio de 2026, para PC (o jogo já se encontra disponível para PlayStation e Xbox).

Truck Driver: The American Dream é um simulador de condução que assenta o seu foco em recriar a experiência de transportes rodoviários americanos. Com um tremendo foco numa narrativa idealizada para o efeito, o jogo representa uma aventura ao volante com facetas inovadoras, reproduzindo de uma nova forma a simulação de conduzir veículos pesados.

O jogo combina a simulação de condução dum caminhão com um enredo enleado, oferecendo muito mais do que apenas a simulação de entregas de mercadorias. Os jogadores vão assumir o papel de Nathan, um camionista que está no inicio da sua carreira, e dessa forma, está a começar a criar conexões e laços profissionais, que lhe possibilitem criar o seu próprio caminho no asfalto.

Juntamente com o lançamento para PC, uma série de atualizações serão lançadas simultaneamente para PlayStation e Xbox, garantindo que todos os jogadores possam desfrutar da experiência juntos.

Truck Driver: The American Dream faz parte duma série de jogos de simulação de condução da SOEDESCO, juntamente com Truck Driver, Truck Driver: Go, Truck Driver: Gold Edition e Truck Driver: The Dutch Connection. O jogo combina a jogabilidade típica de simulação de condução de um veiculo de transporte com elementos narrativos, oferecendo uma experiência mais pessoal e rica em história.

Truck Driver: The American Dream já tem uma demo disponível no Steam.