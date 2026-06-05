Lunar Strike: o nosso Satélite Natural está em perigo

Encontra-se em desenvolvimento pela equipa Cognition Europe o jogo Lunar Strike. Uma aventura passada no nosso satélite natural que se encontra em perigo.

Os estúdios belgas Cognition Europe encontram-se a trabalhar no seu próximo projeto para PC: Lunar Strike.

É um titulo de sobrevivência e de resiliência que decorre no nosso satélite natural: a Lua.

Segundo a história que é conhecida, Lunar Strike decorre após uma catástrofe ter assolado o planeta Terra. Corre o ano de 2119 e, a Terra encontra-se agora desolada, após uma terrível combinação de elementos a terem destruído. O aquecimento global, as várias tensões internacionais, o perigoso fanatismo religioso e inúmeros erros governamentais levaram a uma catástrofe nuclear global.

Agora que o desastre já aconteceu, a Lua é a nossa última e derradeira esperança para a sobrevivência da Humanidade.

A ação decorre no Polo Sul da Lua no ano de 2119 e o jogador é enviado para a última colónia lunar habitada, a Nova Arcadia. O jogador interpreta o papel de um arquivista júnior, que se vê encarregue de preservar o legado científico, cultural e humano da Humanidade.

No entanto, Nova Arcadia é levada à beira do colapso após um ataque devastador duma facção extremista "Earth Primeiro", conhecida como MudBoots. Esse ato de sabotagem deixa a colónia à beira da destruição, forçando os jogadores a encetarem uma corrida contra o tempo para preservar o legado da humanidade.

Segundo os Cognition Europe, este não se trata de um jogo de combate. É, isso sim, um titulo de sobrevivência, isolamento e responsabilidade que decorre num dos ambientes mais inóspitos imagináveis: o Polo Sul da Lua, no qual existe uma sombra permanente, um frio extremo constante e sistemas em falha que moldam o mundo ao seu redor.

O jogo terá muitas dinâmicas de investigação e descoberta, podendo os jogadores esperar muitas surpresas a aguardar por serem descobertas. Para tal, terá de digitalizar e preservar todo o legado que a colónia lunar moribunda Nova Arcadia esconde e recuperar registos científicos, culturais e pessoais antes que se percam.

No entanto, parte das suas responsabilidades será também a de investigar a origem da sabotagem através de processos de reconstrução forense. Para tal terá de analisar as evidências digitalizadas, reconstituir o que aconteceu e descobrir perigosas ligações.

Contudo, o ambiente lunar é um dos mais inóspitos e perigosos e como tal, enquanto investiga e avança na narrativa, o jogador terá de se preocupar também com a sua própria sobrevivência, através da gestão do oxigénio, da energia dos fatos lunares, da energia e dos sistemas de habitat. Segundo os responsáveis pelo jogo, a simulação das condições lunares representadas no jogo, tentarão ser o mais próximas possíveis das reais.

Mas Lunar Strike é também sobre tomar decisões e pela aventura, algumas das decisões tomadas pelo jogador podem ser cruciais. Para a sua sobrevivência e para o legado da própria Humanidade. O que guarda, o que ignora ou o que abandona vai moldar o futuro e o legado da colónia.

Todos os ambientes lunares, as infraestruturas presentes no jogo e os sistemas de sobrevivência são inspirados na realidade e no que se conhece atualmente.

Lunar Strike ainda não tem data de lançamento concreta para sair para os PCs.

Especificações: