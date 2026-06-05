Análise Hisense 32S5Q: uma das propostas mais completas no segmento das 32″
O mercado das televisões de 32 polegadas tem sido, nos últimos anos, um território algo esquecido pelas grandes marcas. E é neste cenário de "escassez" em formatos pequenos que a Hisense tenta posicionar a 32S5Q. Deixamos a nossa análise.
A Hisense tem apostado bastante na plataforma VIDAA e em modelos com especificações relativamente fortes no papel por preços competitivos. A 32S5Q encaixa exatamente na estratégia. Esta oferece apps populares, compatibilidade com AirPlay 2, suporte HDR e até Dolby Atmos, tudo num formato compacto.
Especificações
Modelo e Design
- Modelo: 32S5Q
- Material/Cor da Moldura Frontal: Plástico / Branco
- Material/Cor da Parte Traseira: Plástico / Branco
- Design da Moldura: Moldura em plástico
Ecrã
- Tipo de ecrã: QLED
- Tipo de painel: ADS
- Tamanho do ecrã: 32" (80 cm)
- Formato: 16:9
- Resolução máxima: Full HD 1920x1080
- Ângulo de visão: 178°
- Tempo de resposta: 10 ms
- Frequência Vsync: 60 Hz
- Profundidade de cores: 8 Bit
- Área visível do ecrã: 2743.7 cm²
- Contraste: 1200:1
- Brilho: 250 nits
- Nível de negro: 0.3 nit
- Wide Color Gamut: DCI-P3 85%
- Tecnologia Quantum Dot: Sim
- Retroiluminação: QLED & DLED
HDR e Qualidade de Imagem
- HDR10: Sim
- HLG: Sim
Desempenho
- Processador: NT72690
- Modo de Jogo: Sim
- Input Lag em Game Mode: 20 ms
- Descodificador: MPEG-2, MPEG-4, H.264, VP8, VP9, HEVC (H.265), VC-1
Áudio
- Sistema de som: 2.0 canais
- Potência de som: 2 x 8W
- Tecnologias de som: Dolby MS12, DTS X
- Dolby Atmos: Sim
- NICAM / A2 Stereo: Sim
- Equalizador: Sim
- Suporte AC-4: Sim
- EzPlay 2.0: Sim
Smart TV e Internet
- Sistema operativo: VIDAA U9
- Apps incluídas: Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, YouTube, Pluto TV, Sky Showtime, Movistar+
- Navegador Web: Sim (Odin)
- HbbTV: HbbTV 2.0.4
- Screen Sharing: Anyview Cast
- Anyview Stream: Android
- App para smartphone: VIDAA
- AirPlay 2: Sim
Sintonização e TV
- Sintonizador: DVB-T2+C+S2
- EPG: Guia eletrónico de programação de 8 dias
- Teletexto: Sim
- Controlo parental: Sim
- Listas de canais favoritos: 4
Conectividade
- HDMI: 2 portas HDMI 1.4
- HDMI eARC: Sim (HDMI2)
- USB: 1 x USB 3.0
- RJ45: Sim
- Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
- Bluetooth: Não
- Common Interface CI+: Sim
- Sintonizador RF: Sim
Eficiência Energética
- Classe energética SDR: E
- Classe energética HDR: G
- Consumo SDR: 26 kWh/1000h
- Consumo HDR: 40 kWh/1000h
- Consumo em standby: 0.5W
- Consumo nominal: 50W
Dimensões e Peso
- Dimensões com base: 739 × 172 × 464 mm
- Peso com base: 5.2 kg
- Peso com embalagem: 7.5 kg
- Compatível com suporte VESA: Sim
Acessórios Incluídos
- Comando remoto: EN2B38H(0010)(Pan-EU)
- Pilhas: AAA x2
- Manual do utilizador: Sim
- Manual de iniciação rápida: Sim
- Cabo de alimentação: Sim
Formatos Suportados
- Vídeo: MPEG1/2, MPEG4, AVC(H.264), HEVC(H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1
- Áudio: WAV, MP3, WMA, FLAC
- Imagem: JPG, JPEG, PNG, BMP, GIF
- Conteúdo multimédia: MP4, MOV, MKV, AVI, WMV, FLV, WEBM
Na caixa
- Comando
- 2 pilhas AAA
- Manual do utilizador
- Manual de início rápido
- Cabo de alimentação
Design e qualidade de construção
Visualmente, a Hisense 32S5Q é bastante discreta. O acabamento branco pode dividir opiniões, mas acaba por funcionar bem em divisões mais claras ou ambientes minimalistas. Ao contrário da maioria das televisões pretas nesta gama, esta consegue destacar-se sem parecer exagerada.
Os materiais são totalmente em plástico, tanto na moldura frontal como na traseira, o que é perfeitamente expectável nesta faixa de preço. Ainda assim, a construção parece suficientemente sólida para utilização normal. Não transmite sensação premium, mas também não parece particularmente frágil.
As margens são relativamente grossas, embora o design continue claramente focado na funcionalidade e não tanto no aspeto. O peso reduzido de pouco mais de 5 kg facilita bastante a instalação em parede ou a mudança entre divisões.
A conectividade é simples mas suficiente para o público-alvo:
- 2 portas HDMI 1.4
- 1 USB 3.0
- 1 Ethernet
A ausência de Bluetooth nota-se mais do que devia em 2026, especialmente para quem usa auscultadores sem fios ou soundbars.
Comando
O comando segue a abordagem habitual da Hisense: funcional, direto e sem grandes invenções. Os botões dedicados para Disney+, YouTube, Prime Video, KID, Netflix, Apple TV, Netflix, TV Channels e VOD ajudam bastante no uso diário, especialmente para quem quer uma experiência simples sem navegar demasiado pelos menus.
Ergonomicamente, é confortável e leve, embora a construção também siga a filosofia económica da televisão. Os botões têm uma resposta aceitável, mas não particularmente premium.
O sistema VIDAA responde relativamente rápido neste hardware, por isso a experiência geral acaba por ser mais fluida do que muitas Smart TVs baratas que ainda apresentam lentidão constante nos menus.
Qualidade de imagem da Hisense 32S5Q
A qualidade de imagem é provavelmente o ponto mais interessante desta televisão, mas também aquele onde é preciso ajustar expectativas.
O painel QLED com tecnologia Quantum Dot oferece cores mais vivas do que muitos painéis LED tradicionais nesta gama. O suporte de cerca de 85% do espaço DCI-P3 ajuda a criar uma imagem visualmente agradável em conteúdos mais coloridos, especialmente animações, YouTube e streaming casual.
No entanto, o brilho máximo de 250 nits limita bastante o impacto do HDR. Apesar de suportar HDR10 e HLG, esta não é uma televisão onde o HDR cria uma diferença dramática. Em conteúdo HDR, há melhorias subtis em algumas cenas, mas falta brilho para reproduzir verdadeiramente o efeito que normalmente se espera deste formato.
O contraste de 1200:1 também mostra as limitações típicas de painéis ADS/IPS. Os ângulos de visão são bons (algo positivo para uma televisão usada em quartos ou divisões pequenas) mas os pretos aparecem mais acinzentados em ambientes escuros.
A resolução Full HD continua perfeitamente aceitável em 32 polegadas. A esta distância de utilização, especialmente num quarto, dificilmente a ausência de 4K será um problema real.
Para gaming casual, o modo de jogo com cerca de 20 ms de input lag é competente. Não é uma televisão para jogadores competitivos, mas funciona bem para consolas como Nintendo Switch, cloud gaming ou jogos single-player mais descontraídos.
Áudio
O sistema de som de 2 x 8W faz mais do que o suficiente para utilização diária. Os diálogos são claros e o volume é bastante decente, embora os graves praticamente não existam.
A compatibilidade com Dolby Atmos e DTS:X pode parecer impressionante nas especificações, mas convém contextualizar. Numa televisão deste tamanho e com este hardware de áudio, o Atmos funciona mais como processamento virtual do que como verdadeira experiência imersiva.
Ainda assim, para ver séries, notícias ou conteúdo casual, o áudio cumpre sem grandes problemas. Quem quiser uma experiência mais cinematográfica vai provavelmente sentir necessidade de adicionar uma soundbar.
Software e suporte
O VIDAA U9 continua a melhorar e já está longe da imagem limitada que o sistema tinha há alguns anos. A presença de praticamente todas as apps principais (Netflix, Disney+, Prime Video, DAZN, YouTube, etc) cobre facilmente as necessidades da maioria dos utilizadores.
Os menus são simples e relativamente rápidos, algo importante em televisões de entrada onde o hardware costuma ser mais limitado. A compatibilidade com AirPlay 2 também é um extra bastante útil para utilizadores Apple.
O suporte de codecs é bastante abrangente, incluindo AV1, HEVC e VP9, o que ajuda na reprodução multimédia local e no streaming moderno.
📝 Temos 4 artigos completos sobre o quão poderoso é este sistema operativo. Pode encontrá-los aqui.
Veredicto da Hisense 32S5Q
A Hisense 32S5Q é uma televisão interessante precisamente porque tenta oferecer um pouco mais do que normalmente se encontra no segmento das 32 polegadas. O painel QLED, o VIDAA fluido e o conjunto sólido de apps tornam-na uma opção competente para quem procura uma Smart TV compacta sem gastar muito.
Ao mesmo tempo, as limitações estão presentes: brilho baixo para HDR, contraste mediano e ausência de Bluetooth. Contudo, nada disso é inesperado numa TV de 249,99€.
No final, esta parece ser uma televisão mais adequada para consumo diário simples, como séries, YouTube, televisão tradicional e gaming casual, do que para quem procura uma experiência de cinema em miniatura.
E talvez seja precisamente aí que ela funciona melhor, sem prometer demasiado, mas também sem comprometer os essenciais.
|PRÓS
|CONTRAS
|Cores vivas graças ao QLED
|HDR com brilho limitado
|Sistema VIDAA rápido e simples
|Sem Bluetooth
|Bons ângulos de visão