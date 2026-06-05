Análise Hisense 32S5Q: uma das propostas mais completas no segmento das 32″

O mercado das televisões de 32 polegadas tem sido, nos últimos anos, um território algo esquecido pelas grandes marcas. E é neste cenário de "escassez" em formatos pequenos que a Hisense tenta posicionar a 32S5Q. Deixamos a nossa análise.

A Hisense tem apostado bastante na plataforma VIDAA e em modelos com especificações relativamente fortes no papel por preços competitivos. A 32S5Q encaixa exatamente na estratégia. Esta oferece apps populares, compatibilidade com AirPlay 2, suporte HDR e até Dolby Atmos, tudo num formato compacto.

Especificações Modelo e Design Modelo: 32S5Q

32S5Q Material/Cor da Moldura Frontal: Plástico / Branco

Plástico / Branco Material/Cor da Parte Traseira: Plástico / Branco

Plástico / Branco Design da Moldura: Moldura em plástico Ecrã Tipo de ecrã: QLED

QLED Tipo de painel: ADS

ADS Tamanho do ecrã: 32" (80 cm)

32" (80 cm) Formato: 16:9

16:9 Resolução máxima: Full HD 1920x1080

Full HD 1920x1080 Ângulo de visão: 178°

178° Tempo de resposta: 10 ms

10 ms Frequência Vsync: 60 Hz

60 Hz Profundidade de cores: 8 Bit

8 Bit Área visível do ecrã: 2743.7 cm²

2743.7 cm² Contraste: 1200:1

1200:1 Brilho: 250 nits

250 nits Nível de negro: 0.3 nit

0.3 nit Wide Color Gamut: DCI-P3 85%

DCI-P3 85% Tecnologia Quantum Dot: Sim

Sim Retroiluminação: QLED & DLED HDR e Qualidade de Imagem HDR10: Sim

Sim HLG: Sim Desempenho Processador: NT72690

NT72690 Modo de Jogo: Sim

Sim Input Lag em Game Mode: 20 ms

20 ms Descodificador: MPEG-2, MPEG-4, H.264, VP8, VP9, HEVC (H.265), VC-1 Áudio Sistema de som: 2.0 canais

2.0 canais Potência de som: 2 x 8W

2 x 8W Tecnologias de som: Dolby MS12, DTS X

Dolby MS12, DTS X Dolby Atmos: Sim

Sim NICAM / A2 Stereo: Sim

Sim Equalizador: Sim

Sim Suporte AC-4: Sim

Sim EzPlay 2.0: Sim Smart TV e Internet Sistema operativo: VIDAA U9

VIDAA U9 Apps incluídas: Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, YouTube, Pluto TV, Sky Showtime, Movistar+

Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, YouTube, Pluto TV, Sky Showtime, Movistar+ Navegador Web: Sim (Odin)

Sim (Odin) HbbTV: HbbTV 2.0.4

HbbTV 2.0.4 Screen Sharing: Anyview Cast

Anyview Cast Anyview Stream: Android

Android App para smartphone: VIDAA

VIDAA AirPlay 2: Sim Sintonização e TV Sintonizador: DVB-T2+C+S2

DVB-T2+C+S2 EPG: Guia eletrónico de programação de 8 dias

Guia eletrónico de programação de 8 dias Teletexto: Sim

Sim Controlo parental: Sim

Sim Listas de canais favoritos: 4 Conectividade HDMI: 2 portas HDMI 1.4

2 portas HDMI 1.4 HDMI eARC: Sim (HDMI2)

Sim (HDMI2) USB: 1 x USB 3.0

1 x USB 3.0 RJ45: Sim

Sim Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz)

IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz) Bluetooth: Não

Não Common Interface CI+: Sim

Sim Sintonizador RF: Sim Eficiência Energética Classe energética SDR: E

E Classe energética HDR: G

G Consumo SDR: 26 kWh/1000h

26 kWh/1000h Consumo HDR: 40 kWh/1000h

40 kWh/1000h Consumo em standby: 0.5W

0.5W Consumo nominal: 50W Dimensões e Peso Dimensões com base: 739 × 172 × 464 mm

739 × 172 × 464 mm Peso com base: 5.2 kg

5.2 kg Peso com embalagem: 7.5 kg

7.5 kg Compatível com suporte VESA: Sim Acessórios Incluídos Comando remoto: EN2B38H(0010)(Pan-EU)

EN2B38H(0010)(Pan-EU) Pilhas: AAA x2

AAA x2 Manual do utilizador: Sim

Sim Manual de iniciação rápida: Sim

Sim Cabo de alimentação: Sim Formatos Suportados Vídeo: MPEG1/2, MPEG4, AVC(H.264), HEVC(H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1

MPEG1/2, MPEG4, AVC(H.264), HEVC(H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1 Áudio: WAV, MP3, WMA, FLAC

WAV, MP3, WMA, FLAC Imagem: JPG, JPEG, PNG, BMP, GIF

JPG, JPEG, PNG, BMP, GIF Conteúdo multimédia: MP4, MOV, MKV, AVI, WMV, FLV, WEBM

Na caixa

Comando

2 pilhas AAA

Manual do utilizador

Manual de início rápido

Cabo de alimentação

Design e qualidade de construção

Visualmente, a Hisense 32S5Q é bastante discreta. O acabamento branco pode dividir opiniões, mas acaba por funcionar bem em divisões mais claras ou ambientes minimalistas. Ao contrário da maioria das televisões pretas nesta gama, esta consegue destacar-se sem parecer exagerada.

Os materiais são totalmente em plástico, tanto na moldura frontal como na traseira, o que é perfeitamente expectável nesta faixa de preço. Ainda assim, a construção parece suficientemente sólida para utilização normal. Não transmite sensação premium, mas também não parece particularmente frágil.

As margens são relativamente grossas, embora o design continue claramente focado na funcionalidade e não tanto no aspeto. O peso reduzido de pouco mais de 5 kg facilita bastante a instalação em parede ou a mudança entre divisões.

A conectividade é simples mas suficiente para o público-alvo:

2 portas HDMI 1.4

1 USB 3.0

1 Ethernet

A ausência de Bluetooth nota-se mais do que devia em 2026, especialmente para quem usa auscultadores sem fios ou soundbars.

Comando

O comando segue a abordagem habitual da Hisense: funcional, direto e sem grandes invenções. Os botões dedicados para Disney+, YouTube, Prime Video, KID, Netflix, Apple TV, Netflix, TV Channels e VOD ajudam bastante no uso diário, especialmente para quem quer uma experiência simples sem navegar demasiado pelos menus.

Ergonomicamente, é confortável e leve, embora a construção também siga a filosofia económica da televisão. Os botões têm uma resposta aceitável, mas não particularmente premium.

O sistema VIDAA responde relativamente rápido neste hardware, por isso a experiência geral acaba por ser mais fluida do que muitas Smart TVs baratas que ainda apresentam lentidão constante nos menus.

Qualidade de imagem da Hisense 32S5Q

A qualidade de imagem é provavelmente o ponto mais interessante desta televisão, mas também aquele onde é preciso ajustar expectativas.

O painel QLED com tecnologia Quantum Dot oferece cores mais vivas do que muitos painéis LED tradicionais nesta gama. O suporte de cerca de 85% do espaço DCI-P3 ajuda a criar uma imagem visualmente agradável em conteúdos mais coloridos, especialmente animações, YouTube e streaming casual.

No entanto, o brilho máximo de 250 nits limita bastante o impacto do HDR. Apesar de suportar HDR10 e HLG, esta não é uma televisão onde o HDR cria uma diferença dramática. Em conteúdo HDR, há melhorias subtis em algumas cenas, mas falta brilho para reproduzir verdadeiramente o efeito que normalmente se espera deste formato.

O contraste de 1200:1 também mostra as limitações típicas de painéis ADS/IPS. Os ângulos de visão são bons (algo positivo para uma televisão usada em quartos ou divisões pequenas) mas os pretos aparecem mais acinzentados em ambientes escuros.

A resolução Full HD continua perfeitamente aceitável em 32 polegadas. A esta distância de utilização, especialmente num quarto, dificilmente a ausência de 4K será um problema real.

Para gaming casual, o modo de jogo com cerca de 20 ms de input lag é competente. Não é uma televisão para jogadores competitivos, mas funciona bem para consolas como Nintendo Switch, cloud gaming ou jogos single-player mais descontraídos.

Áudio

O sistema de som de 2 x 8W faz mais do que o suficiente para utilização diária. Os diálogos são claros e o volume é bastante decente, embora os graves praticamente não existam.

A compatibilidade com Dolby Atmos e DTS:X pode parecer impressionante nas especificações, mas convém contextualizar. Numa televisão deste tamanho e com este hardware de áudio, o Atmos funciona mais como processamento virtual do que como verdadeira experiência imersiva.

Ainda assim, para ver séries, notícias ou conteúdo casual, o áudio cumpre sem grandes problemas. Quem quiser uma experiência mais cinematográfica vai provavelmente sentir necessidade de adicionar uma soundbar.

Software e suporte

O VIDAA U9 continua a melhorar e já está longe da imagem limitada que o sistema tinha há alguns anos. A presença de praticamente todas as apps principais (Netflix, Disney+, Prime Video, DAZN, YouTube, etc) cobre facilmente as necessidades da maioria dos utilizadores.

Os menus são simples e relativamente rápidos, algo importante em televisões de entrada onde o hardware costuma ser mais limitado. A compatibilidade com AirPlay 2 também é um extra bastante útil para utilizadores Apple.

O suporte de codecs é bastante abrangente, incluindo AV1, HEVC e VP9, o que ajuda na reprodução multimédia local e no streaming moderno.

📝 Temos 4 artigos completos sobre o quão poderoso é este sistema operativo. Pode encontrá-los aqui.

Veredicto da Hisense 32S5Q

A Hisense 32S5Q é uma televisão interessante precisamente porque tenta oferecer um pouco mais do que normalmente se encontra no segmento das 32 polegadas. O painel QLED, o VIDAA fluido e o conjunto sólido de apps tornam-na uma opção competente para quem procura uma Smart TV compacta sem gastar muito.

Ao mesmo tempo, as limitações estão presentes: brilho baixo para HDR, contraste mediano e ausência de Bluetooth. Contudo, nada disso é inesperado numa TV de 249,99€.

No final, esta parece ser uma televisão mais adequada para consumo diário simples, como séries, YouTube, televisão tradicional e gaming casual, do que para quem procura uma experiência de cinema em miniatura.

E talvez seja precisamente aí que ela funciona melhor, sem prometer demasiado, mas também sem comprometer os essenciais.

Hisense 32S5Q