Começou a “Loucura das Ofertas” na Playstation Store

Começou esta semana que terminou mais uma campanha promocional na Playstation Store, a "Loucura das Ofertas". Venham conhecer as oportunidades que esta campanha traz consigo.

Com a chegada do final de fevereiro, chegou também uma nova campanha promocional à Playstation Store. Com o nome de "Loucura das Ofertas", esta campanha traz alguns grandes jogos para a consola, com preços bem mais simpáticos.

Encabeçada por nomes como Death Stranding 2, Ghost of Tsushima ou Lost Soul Aside, a lista tem jogos para todos os gostos.

Segue a lista com os destaques desta campanha:

Death Stranding 2: On The Beach – Edição Digital Deluxe: 71,99€

Ghost of Tsushima Director's Cut: 29,39€

Ghost of Tsushima Legends: 9,99€

Helldivers 2 Super Citizen Edition: 47,99€

Horizon Forbidden West: 39,59€

Horizon Forbidden West: Burning Shores: 9,99€

Lost Soul Aside: 46,69€

Midnight Murder Club: 8,49€

InFamous First Light: 7,49€

Knack 2: 15,99€

The Last Guardian: 13,99€

The Last Of Us Parte II Edição Digital Deluxe: 29,99€

Uncharted: Nathan Drake Collection: 5,99€

Marvel's Iron Man VR Edição Digital Deluxe: 24,99€

Bloodborne The Old Hunters: 9,99€

Journey Collector's Edition: 14,99€

The Jak and Daxter Collection: 19,99€

EA SPORTS FC 26 TOTY Edition Playstation 5 e Playstation 4: 29,99€

Lista comprida e repleta de valor, não concordam?

Convém ainda relembrar que os jogadores da PlayStation podem usufruir destas e de outras ofertas através das opções de compra disponíveis na PlayStation Store, adicionando fundos à sua carteira de forma online, através de um cartão de crédito, ou recorrendo à compra segura dos Cartões Presente PlayStation nos pontos de venda habituais, com os quais podem carregar fundos na sua carteira digital.