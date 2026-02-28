Começou a “Loucura das Ofertas” na Playstation Store
Começou esta semana que terminou mais uma campanha promocional na Playstation Store, a "Loucura das Ofertas". Venham conhecer as oportunidades que esta campanha traz consigo.
Com a chegada do final de fevereiro, chegou também uma nova campanha promocional à Playstation Store. Com o nome de "Loucura das Ofertas", esta campanha traz alguns grandes jogos para a consola, com preços bem mais simpáticos.
Encabeçada por nomes como Death Stranding 2, Ghost of Tsushima ou Lost Soul Aside, a lista tem jogos para todos os gostos.
Segue a lista com os destaques desta campanha:
- Death Stranding 2: On The Beach – Edição Digital Deluxe: 71,99€
- Ghost of Tsushima Director's Cut: 29,39€
- Ghost of Tsushima Legends: 9,99€
- Helldivers 2 Super Citizen Edition: 47,99€
- Horizon Forbidden West: 39,59€
- Horizon Forbidden West: Burning Shores: 9,99€
- Lost Soul Aside: 46,69€
- Midnight Murder Club: 8,49€
- InFamous First Light: 7,49€
- Knack 2: 15,99€
- The Last Guardian: 13,99€
- The Last Of Us Parte II Edição Digital Deluxe: 29,99€
- Uncharted: Nathan Drake Collection: 5,99€
- Marvel's Iron Man VR Edição Digital Deluxe: 24,99€
- Bloodborne The Old Hunters: 9,99€
- Journey Collector's Edition: 14,99€
- The Jak and Daxter Collection: 19,99€
- EA SPORTS FC 26 TOTY Edition Playstation 5 e Playstation 4: 29,99€
Lista comprida e repleta de valor, não concordam?
Convém ainda relembrar que os jogadores da PlayStation podem usufruir destas e de outras ofertas através das opções de compra disponíveis na PlayStation Store, adicionando fundos à sua carteira de forma online, através de um cartão de crédito, ou recorrendo à compra segura dos Cartões Presente PlayStation nos pontos de venda habituais, com os quais podem carregar fundos na sua carteira digital.