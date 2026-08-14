Planet Zoo 2: em breve as aves levantarão voo

Após termos visto mais de perto os animais, as suas emoções e a importância do seu bem-estar, a Frontier Developments volta a levantar o véu sobre Planet Zoo 2. Desta vez, o foco é colocado nas espécies voadoras e numa das novidades mais interessantes desta sequela: os aviários.

Como já tínhamos referido anteriormente (ver aqui), Planet Zoo 2 pretende levar a fórmula do seu antecessor mais longe, não apenas através de uma maior variedade de espécies, mas também através de habitats mais detalhados, comportamentos mais autênticos e uma abordagem ainda mais profunda à conservação da natureza. Agora, a Frontier permite-nos conhecer melhor uma das áreas que promete trazer uma nova dimensão à construção e gestão dos jardins zoológicos.

Uma das principais novidades de Planet Zoo 2 passa precisamente pela introdução dos aviários, estruturas especialmente concebidas para acolher as espécies de aves que chegam ao jogo.

À semelhança do que acontece com os restantes habitats, os jogadores terão bastante liberdade para construir e personalizar estes espaços. Os aviários permitem colocar elementos decorativos livremente e contam com postes de suporte que podem ser utilizados para criar coberturas para os habitats de forma simples.

Mas há mais. Alguns destes espaços podem ser concebidos para permitir que os próprios visitantes caminhem pelo interior dos aviários. Desta forma, a Frontier pretende aproximar ainda mais os jogadores dos animais, criando experiências mais imersivas tanto para quem gere o zoo como para quem o visita.

Esta abordagem encaixa perfeitamente na filosofia que a Frontier tem vindo a apresentar para Planet Zoo 2. No artigo que publicámos anteriormente sobre o jogo, destacámos precisamente a importância que a conservação da natureza terá nesta sequela e a forma como os habitats deverão ser pensados para responder às necessidades específicas de cada espécie.

Agora, com os aviários, essa preocupação estende-se também às aves, permitindo criar espaços que procuram reproduzir de forma mais convincente os ambientes onde estes animais vivem.

Entre as várias espécies apresentadas neste novo Feature Focus encontra-se o impressionante Secretário., uma das aves mais emblemáticas da savana africana. Apesar de ser uma ave, o Secretário passa grande parte do seu tempo no solo. Ainda assim, é uma espécie de dimensões impressionantes, podendo apresentar uma envergadura superior a seis pés, ou cerca de 1,8 metros.

A sua presença em Planet Zoo 2 é mais um exemplo da preocupação da Frontier em representar diferentes espécies de forma fiel, não se limitando a colocar animais visualmente distintos no jogo, mas procurando reproduzir também os seus comportamentos e características.

Essa aposta no realismo já tinha ficado evidente no primeiro episódio da série Feature Focus, dedicado aos animais e ao seu bem-estar. Nesse vídeo, a Frontier mostrou como as emoções e as condições dos habitats podem influenciar diretamente o comportamento dos animais, tornando a gestão do zoo numa tarefa mais complexa e dinâmica.

Agora, as aves parecem seguir precisamente esse caminho, com pormenores muito mais realistas, sendo que um dos outros destaques do novo vídeo são as corujas-de-orelhas-compridas cujos comportamentos de nidificação, a Frontier revela com particular detalhe.

É precisamente nestes detalhes que Planet Zoo 2 parece querer diferenciar-se. Em vez de os animais serem meros elementos decorativos num jardim zoológico, a sequela procura fazer com que tenham comportamentos próprios e reajam às condições dos ambientes que lhes são proporcionados.

A possibilidade de acompanhar os processos de nidificação torna-se ainda mais interessante através das câmaras instaladas nas cavidades dos ninhos. Estas permitem aos gestores dos jardins zoológicos observar de perto a atividade das aves sem perturbar os seus habitantes.

Trata-se de uma solução que combina a componente de gestão com uma vertente quase educativa, permitindo observar os animais e aprender mais sobre os seus comportamentos enquanto se mantém a preocupação com o seu bem-estar.

A convivência entre espécies ganha particular importância no jogo, sendo que o novo Feature Focus revela ainda o Grande Calau a partilhar o seu habitat com uma anta-malaia.

A possibilidade de diferentes espécies coexistirem num mesmo espaço não é propriamente uma novidade na série, mas assume novamente um papel importante em Planet Zoo 2. A convivência entre espécies compatíveis permite aos jogadores criar ambientes mais naturais e, ao mesmo tempo, aproveitar melhor o espaço disponível nos seus jardins zoológicos.

Naturalmente, esta possibilidade também aumenta a responsabilidade dos gestores. Não basta colocar vários animais no mesmo habitat. É necessário compreender as suas necessidades, garantir que as condições são adequadas e assegurar que todas as espécies conseguem prosperar.

É precisamente aqui que a vertente de simulação de Planet Zoo 2 poderá ganhar uma nova profundidade. Quanto mais complexos forem os comportamentos e necessidades dos animais, maior será também a importância das decisões tomadas pelo jogador.

Com esta nova preocupação, a Frontier volta a reforçar uma ideia que parece estar no centro de Planet Zoo 2: construir um zoo não deverá significar simplesmente colocar animais atrás de barreiras.

O objetivo passa por criar ambientes que se aproximem, tanto quanto possível, dos habitats das espécies. Desde a vegetação ao espaço disponível, passando pelas relações entre diferentes animais e pelos seus comportamentos, cada decisão poderá contribuir para o sucesso ou fracasso do habitat.

Esta filosofia ganha ainda mais significado quando olhamos para a componente de conservação anunciada para o jogo. Como referimos no nosso artigo anterior, Planet Zoo 2 pretende levar esta temática para além dos próprios jardins zoológicos, permitindo aos jogadores participar em projetos de conservação, restaurar habitats naturais e libertar animais em reservas de vida selvagem.

É uma evolução interessante para uma série que sempre procurou mostrar que um jogo de gestão pode ser também uma forma de conhecer melhor o mundo animal e os desafios relacionados com a preservação das espécies.

Planet Zoo 2 promete um zoo mais vivo

O novo episódio da série Feature Focus mostra, assim, mais uma das peças que vão contribuir para tornar Planet Zoo 2 numa experiência mais completa.

Os aviários, a possibilidade de criar habitats atravessáveis pelos visitantes, os comportamentos de nidificação, a observação através de câmaras e a convivência entre espécies mostram que a Frontier está a apostar numa experiência onde os animais assumem cada vez mais o protagonismo.

Depois dos leões, das suas emoções e das novas mecânicas relacionadas com o bem-estar animal, é agora a vez das aves demonstrarem aquilo que Planet Zoo 2 pretende oferecer. E, pelo que tem sido mostrado, a sequela parece estar a construir um mundo onde cada espécie tem as suas próprias necessidades, comportamentos e características.

Planet Zoo 2 tem lançamento previsto para 13 de outubro de 2026, para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.

Para quem acompanhou o primeiro Planet Zoo e procura agora uma experiência de gestão ainda mais profunda, esta nova aposta da Frontier começa a mostrar razões suficientes para manter o jogo debaixo de olho. E, sobretudo, para perceber se a conservação da natureza continuará a ser uma das grandes protagonistas desta nova aventura.