Hollow Home: jogo inspirado no cerco de Mariupol procura apoio no Kickstarter

O estúdio ucraniano Twigames lançou uma campanha de financiamento na plataforma Kickstarter para recolher apoios ao desenvolvimento de Hollow Home, um RPG narrativo de sobrevivência inspirado nos acontecimentos da guerra na Ucrânia.

O estúdio ucraniano Twigames lançou uma campanha de financiamento coletivo no Kickstarter para concluir o desenvolvimento de Hollow Home, um RPG narrativo de sobrevivência inspirado nos acontecimentos da guerra na Ucrânia. Desenvolvido por uma equipa sediada em Kyiv, o jogo transporta os jogadores para os primeiros dias da invasão russa de 2022, através da perspectiva de um adolescente que tenta sobreviver em meio ao caos de um conflito armado.

A campanha, que decorre durante 20 dias e termina a 24 de agosto, tem como meta arrecadar 15 mil dólares. Embora o projeto já conte com o apoio editorial da Crunchy Leaf Games, garantindo uma base financeira sólida para a produção, o estúdio pretende utilizar os fundos adicionais para expandir conteúdos, aprofundar elementos narrativos e elevar o nível de polimento da experiência final.

Em Hollow Home, os jogadores assumem o papel de Maksym, um rapaz de 14 anos que vive os primeiros momentos da guerra numa cidade inspirada em Mariupol. Ao longo da narrativa, cada dia apresenta decisões difíceis relacionadas com a gestão do tempo, dos recursos disponíveis e das relações humanas. As escolhas feitas influenciam diretamente o desenrolar da história, conduzindo a diferentes caminhos narrativos e múltiplos finais possíveis.

O projeto nasceu em 2022, pouco depois do início da invasão em larga escala da Ucrânia. Segundo a Twigames, a ideia começou a ganhar forma quando a equipa foi evacuada para uma pequena aldeia nos Montes Cárpatos. A partir dessa experiência, os desenvolvedores decidiram criar uma obra que retratasse o impacto da guerra sobre os civis, inspirando-se particularmente no cerco de Mariupol, uma das cidades mais afetadas pelo conflito.

"Começámos a desenvolver Hollow Home em 2022, quando a nossa equipa foi evacuada para uma pequena aldeia nos Cárpatos. Desde então temos trabalhado continuamente no projeto e estamos finalmente próximos do lançamento", afirmou Valerii Minenko, fundador da Twigames. "Queremos que os jogadores compreendam como é a sobrevivência de pessoas comuns quando a guerra chega à sua cidade."

A cidade apresentada no jogo evolui à medida que os acontecimentos avançam. Bairros inteiros podem tornar-se inacessíveis, surgem novos perigos e oportunidades, e os acontecimentos históricos influenciam diretamente o ambiente e as condições de sobrevivência. Além da narrativa, os jogadores terão de procurar recursos, fabricar objetos, cozinhar, gerir o estado emocional de Maksym e desenvolver competências que permitem desbloquear novas soluções para desafios e missões.

A autenticidade da obra é um dos seus principais elementos diferenciadores. A equipa da Twigames continuou a trabalhar no projeto enquanto vivia os efeitos da guerra na Ucrânia, incorporando experiências reais e observações diretas no processo criativo. O estúdio considera que Hollow Home representa uma tentativa de retratar o lado humano dos conflitos armados, afastando-se das abordagens tradicionalmente focadas na ação militar.

O interesse da indústria pelo jogo já se refletiu em várias distinções. Hollow Home venceu os prémios de Melhor Jogo da Conferência e Game Star no Games Gathering 2024, conquistou a Pitch Battle da Nordic Game 2024 e arrecadou os galardões de Jogo Mais Promissor e Escolha da Crítica na Indie Cup Ukraine 2023.

Fundada em 2015 e sediada em Kyiv, a Twigames prepara-se agora para lançar o seu primeiro título original. O lançamento de Hollow Home está previsto para o final de 2026 nas plataformas Steam, Microsoft Store para PC e consolas Xbox Series X. Com o Kickstarter agora em curso, o estúdio espera reunir o apoio necessário para transformar uma história inspirada em factos reais numa experiência interativa ainda mais completa e impactante.