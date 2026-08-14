Maior avião 100% elétrico do mundo já voou e gastou apenas 4 euros em energia

A aviação elétrica acaba de alcançar um marco importante. O Heart X1, considerado o maior avião 100% elétrico alguma vez colocado no ar, completou com sucesso o seu primeiro voo experimental. Durante 27 minutos, esta aeronave com mais de 11 toneladas mostrou que as baterias também podem levar aviões de grandes dimensões aos céus.

A eletrificação está a transformar os automóveis, os barcos e até alguns veículos industriais. Contudo, quando falamos de aviação, o peso das baterias continua a ser um dos maiores obstáculos.

A Heart Aerospace acredita que esse problema pode ser ultrapassado. A empresa colocou agora no ar o X1, um demonstrador tecnológico criado para testar os sistemas que deverão equipar uma nova geração de aviões regionais.

Heart X1 voou durante 27 minutos

O primeiro voo foi realizado a partir do Aeroporto Internacional de Plattsburgh, no estado norte-americano de Nova Iorque. Aos comandos seguia apenas um piloto de testes.

Durante aproximadamente 27 minutos, o avião permaneceu dentro de um envelope de voo bastante controlado, atingindo cerca de 335 metros de altitude. O objetivo desta primeira missão não era testar limites de velocidade ou autonomia, mas confirmar o funcionamento conjunto da estrutura, dos comandos de voo e do sistema de propulsão elétrica.

Segundo os dados divulgados, os quatro motores forneceram mais de 1 MW de potência durante a operação. Apesar disso, a eletricidade consumida no voo terá custado apenas cerca de cinco dólares (cerca de 4 euros).

Naturalmente, este valor não inclui todos os restantes custos de operação, manutenção, infraestrutura ou desenvolvimento. Ainda assim, ajuda a perceber uma das potenciais vantagens económicas da propulsão elétrica em ligações regionais.

É um avião elétrico verdadeiramente grande

O Heart X1 está bastante longe dos pequenos aviões experimentais elétricos que temos visto nos últimos anos. A aeronave apresenta uma envergadura de aproximadamente 32 metros, mede cerca de 23 metros de comprimento e pode ultrapassar as 11,3 toneladas de peso à descolagem.

Estas dimensões permitiram-lhe conquistar o estatuto de maior avião alimentado exclusivamente por baterias a completar um voo tripulado.

O X1 foi desenhado de raiz em torno da propulsão elétrica. A sua construção permitiu à Heart Aerospace testar não apenas os motores, mas também as baterias, eletrónica de potência, controlos de voo, aviónica e processos de certificação necessários para colocar uma aeronave deste género em operação.

Antes de levantar voo, o demonstrador passou por testes estruturais, ensaios de propulsão e várias sessões de circulação em pista. Em julho de 2026, recebeu da autoridade norte-americana FAA um certificado especial de aeronavegabilidade para iniciar o programa de voos experimentais.

X1 não será o avião que transportará passageiros

Apesar das suas dimensões, o Heart X1 não é um modelo comercial e não deverá transportar passageiros. Trata-se de um laboratório voador construído para apoiar o desenvolvimento do ES-30.

Este será o verdadeiro produto comercial da Heart Aerospace: um avião regional híbrido-elétrico preparado para transportar até 30 passageiros.

A empresa aponta para uma autonomia de aproximadamente 200 quilómetros em modo exclusivamente elétrico. Com o sistema híbrido em funcionamento, a distância poderá chegar aos 800 quilómetros. O tempo de carregamento previsto é de cerca de 30 minutos.

A utilização de um sistema híbrido revela também os atuais limites das baterias. A densidade energética ainda está muito abaixo da oferecida pelo combustível de aviação, dificultando a realização de voos longos sem sacrificar passageiros, carga ou autonomia de segurança.

Por isso, a Heart não pretende eliminar imediatamente o combustível em todas as operações. A estratégia passa por realizar trajetos curtos apenas com eletricidade e recorrer ao sistema híbrido em rotas mais longas ou quando for necessária uma reserva adicional.

Aviação elétrica deu um passo importante, mas ainda há caminho pela frente

Um primeiro voo bem-sucedido não significa que estes aviões estejam prestes a chegar aos aeroportos. O programa terá agora de avançar gradualmente para altitudes, velocidades e condições operacionais mais exigentes.

A Heart Aerospace terá ainda de demonstrar a fiabilidade das baterias, a gestão térmica, a segurança dos sistemas elétricos e o comportamento da aeronave perante diferentes tipos de falha. Só depois poderá aproximar o ES-30 de uma certificação comercial, atualmente prevista para 2031.

Ainda assim, o voo do X1 mostra que a propulsão elétrica já não está limitada a pequenos protótipos. Colocar no ar uma aeronave desta escala, utilizando apenas energia armazenada em baterias, representa uma validação importante da tecnologia.

O futuro da aviação comercial poderá não ser totalmente elétrico já amanhã. Porém, em ligações regionais curtas, silenciosas e com menores custos energéticos, esse futuro começa agora a parecer bastante mais próximo.