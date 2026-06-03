Planet Zoo 2, a conservação da Natureza nunca foi tão importante

Com um foco muito maior na Conservação da Natureza e com muitas mais novidades apresentadas, Planet Zoo 2 já tem data de lançamento oficial. Venham conhecer melhor esta sequela, desenvolvida pela Frontier.

A Frontier Developments anunciou na passada semana, a data de lançamento de Planet Zoo 2 que, será uma sequela do primeiro Planet Zoo. Um jogo bastante apreciado e que, nesta sequela, pretende disponibilizar aos jogadores uma maior liberdade na criação dos seus Zoos, apresentando uma variedade de espécies à disposição ainda mais ampla.

Com efeito, a partir de Outubro deste ano (quando está previsto o lançamento), os jogadores poderão incluir nos seus Jardins Zoológicos, muitas e novas espécies aquáticas e voadoras. O jogo terá também um foco ainda maior na conservação.

Planet Zoo 2 é um jogo ambicioso e apresenta novos e impressionantes animais pela primeira vez, aquáticos e aéreos! Desta forma, os jogadores vão ter a missão de construir novos habitats onde essas espécies (retratadas de forma autêntica) possam interagir plenamente entre si e com os ambientes criados para elas. Adicionalmente, os jogadores podem agora levar as suas preocupações de conservação até outro nível, para fora dos zoológicos, participando na restauração de habitats naturais e libertando animais em reservas de vida selvagem.

Planet Zoo 2 representa ainda um salto geracional nas animações e nas simulações de comportamentos dos animais!

Desde pelos, penas e escamas representados com alta fidelidade até aos comportamentos mais autênticos dos animais, em Planet Zoo 2 os jogadores encontrarão uma grande variedade de espécies, cada uma com as suas próprias necessidades e comportamentos. A análise e satisfação de todas essas necessidades vai exigir que os jogadores criem habitats que retratem de forma perfeita, os ambientes naturais de cada espécie, criando um lar autêntico para os animais e uma experiência incrível para os visitantes.

Um novo mundo subaquático aguarda os tratadores, com espécies totalmente aquáticas fazendo sua estreia em Planet Zoo 2. Tubarões-de-ponta-preta, Tartarugas e cardumes coloridos de peixes são apenas alguns dos animais de água doce e salgada que se juntam a Planet Zoo 2. Notavelmente, os aquários não são simplesmente tanques que podem ser colocados no Zoo mas sim, habitats totalmente personalizáveis ​​que concedem aos jogadores um controlo total sobre o cenário, a localização e muito mais. Além disso, terão ainda de garantir que os seus aquários sejam mantidos em perfeitas condições, com filtragem de água, ou a presença de câmaras de descompressão para a entrada dos membros de tratadores.

Por outro lado, também as espécies aéreas marcarão presença em Planet Zoo 2, podendo encontrar-se uma vasta diversidade de espécies desde aves coloridas e vibrantes como os Tucanos ou aves majestosas como o Secretário. Tal como acontece com os aquários, as gaiolas de espécies aéreas serão totalmente personalizáveis, permitindo que os jogadores os criem tal como desejarem. Até se podem criar passeios pelas "gaiolas" permitindo a criação de oportunidades de entretenimento para os visitantes do zoo.

A conservação em Planet Zoo 2 vai muito mais além em relação ao seu antecessor. Os jogadores poderão assumir projetos de conservação um pouco por todo o mundo, revitalizando extensas reservas de vida selvagem e criando ecossistemas vivos, libertando animais nos seus habitats naturais.

Garantir que os animais são mantidos em habitats que espelhem os seus ambientes naturais ou criar espaços imersivos para que os visitantes do zoológico interajam e aprendam, Planet Zoo 2 oferece aos jogadores uma experiência de gestão significativa. Gerir o moral e o treino das equipas de funcionários, é também crucial para manter o equilíbrio entre a satisfação dos visitantes e o bem-estar animal, com o objetivo de aumentar a classificação do nosso zoo e garantir que se torne um sucesso à medida que cresce.

Planet Zoo 2 será lançado para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X em 13 de outubro de 2026.