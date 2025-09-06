Quando o caçador se torna na presa, com Jurassic Park: Survival

Os estúdios Saber Interactive, em parceria com a Universal Products & Experiences, lançaram um trailer detalhando sobre o desenvolvimento do seu próximo projeto: Jurassic Park: Survival. Venham ver...

Este ano de 2025, marcou o regresso do Mundo Jurássico aos grandes écrans com Mundo Jurássico: Renascimento mas... o filme não vem sozinho. Noutras latitudes chegam também novidades relativas aos dinossauros, com noticias do jogo Jurassic Park: Survival.

Os estúdios Saber Interactive encontram-se a trabalhar no seu próximo projeto, Jurassic Park: Survival, que se encontra em desenvolvimento para PC, PlayStation 5, e Xbox Series X.

Neste novo vídeo agora revelado, a Saber pretende partilhar com os jogadores uma visão privilegiada dos bastidores do jogo. O regresso à Ilha Nublar é o assunto principal deste trailer, que se trata de uma aventura de ação single-player passada imediatamente após o filme original Jurassic Park.

No vídeo é revelado como as equipas da Saber e da NBC Universal unem esforços e trabalham juntas com o objetivo de criar a experiência imersiva que os fãs de Jurassic Park sonham há décadas. Ou seja, terão a oportunidade de explorar a icónica Ilha Nublar numa história totalmente nova, passada um dia imediatamente após os eventos do filme Jurassic Park de 1993 da Universal Pictures e Amblin Entertainment.

A oportunidade de levar os fãs de volta ao local do Jurassic Park original para o poder explorar em primeira mão e de uma forma livre, é algo que vem sendo sonhado há anos. A desenvolvedora e editora Saber Interactive trabalhou afincadamente e proximamente com a equipe da NBC Universal com o objetivo de recriar na perfeição, as muitas maravilhas (e perigos) da Ilha Nublar em todos os mais pequenos detalhes.

Os fãs podem ficar descansados, pois podem esperar a possibilidade de visitar alguns dos locais mais icônicos de Jurassic Park, além de descobrir novos marcos e surpresas nunca antes vistas.

No papel da Dra. Maya Joshi (interpretada pela atriz Payal Mistry), uma cientista da InGen deixada para trás na Ilha Nublar, os jogadores viverão uma intensa experiência que mistura ação e furtividade na primeira pessoa em encontros emocionantes com os dinossauros únicos da ilha, trazidos à vida com atenção especial à sua aparência, movimento e comportamento.

Os jogadores irão aventurar-se numa Isla Nublar totalmente construída, repleta de vida selvagem reativa, dinossauros e muitas outras ameaças surpreendentes. Dos icônicos portões imponentes do parque ao Centro de Visitantes e além, Jurassic Park ganha vida como nunca antes.

Os perigos esperam em cada canto, e os jogadores terão de se revelar mais espertos, fugindo ou interagindo com os dinossauros consoante as ocasiões. O uso de distrações, de movimentos furtivos e acesso ao engenho serão ferramentas que os jogadores terão de usar para superar alguns encontros intensos e inesquecíveis contra algumas das criaturas mais mortais que já pisaram na Terra.

Os jogadores serão desafiados a explorar os diversos locais do parque, cada qual com os seus perigos e desafios. terá de usar todos os recursos à sua disposição e encontrar soluções inteligentes para enfrentar a ampla gama de ameaças que espreitam por toda a Ilha Nublar.

Jurassic Park: Survival está em desenvolvimento para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X ainda sem data e lançamento concreta.