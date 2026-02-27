Novidades Playstation Plus para março de 2026

Março está mesmo a chegar e a Sony Playstation já indicou quais os jogos que vão reforçar o catálogo do Playstation Plus neste mês. Venham ver.

A Sony já anunciou quais são os títulos que chegam neste mês de março, e sem custos adicionais para todos os níveis de subscrição do PlayStation Plus.

Estes jogos estarão disponíveis para download na PlayStation Store a partir da próxima terça-feira, dia 3 de março, e ficarão até 6 de abril.

PGA Tour 2K25

Em PGA Tour 2K25, disponível para todos os jogadores da PlayStation 5, os jogadores terão a oportunidade de entrar nos maiores palcos de golfe e provar que se podem destacar entre os grandes nomes. Poderão ainda competir no grande teste: o PGA Championship, o U.S. Open e o The Open Championship.

Slime Rancher 2

Slime Rancher 2, que também estará disponível para todos os jogadores da PlayStation 5, é a sequela do jogo premiado e original que fez as delícias de mais de 15 milhões de fãs em todo o mundo. Dá continuidade às aventuras de Beatrix LeBeau, enquanto ela viaja até à Ilha Arco-Íris, uma terra misteriosa repleta de tecnologia antiga, recursos naturais desconhecidos e uma avalancha de novos slimes tremelicantes e saltitantes para descobrir.

Monster Hunter Rise

Por outro lado, Monster Hunter Rise, que estará disponível para todos os jogadores da PlayStation 4 e da PlayStation 5, traz um conjunto de novas funcionalidades de jogo, monstros originais e uma história inspirada no folclore japonês à série de êxito mundial Monster Hunter.

The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road

The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road, que estará disponível para todos os jogadores da PlayStation 5 e PlayStation 4, permite começar uma aventura ambientada quase 1000 anos antes dos acontecimentos de The Elder Scrolls V: Skyrim, numa fase remota da história de Tamriel. Neste MMORPG, cada jogador forja o seu próprio caminho num mundo aberto repleto de histórias, conflitos e oportunidades. A coleção oferece acesso imediato a todas as zonas, biomas e arcos de missões principais incluídos nos Capítulos de Tamriel (passe de conteúdo 2025 não incluído), permitindo percorrer locais como as florestas fúngicas de Morrowind, aventurar-se nos reinos de Oblivion para enfrentar os Daedra ou participar em combates JxJ contra outros jogadores.

Packs exclusivos do PlayStation Plus (Essential - Extra - Premium)

O PlayStation Plus oferece ainda aos utilizadores a possibilidade de obter pacotes de conteúdos, visuais e objetos exclusivos através da PlayStation Store, sem custos adicionais, para jogos gratuitos como o Roblox, Fortnite, Rocket League, Fall Guys ou Call of Duty: Warzone, entre outros.