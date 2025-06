Parceria histórica: Xiaomi SU7 Ultra chega ao Gran Turismo 7

A Xiaomi e a Polyphony Digital anunciam hoje uma parceria histórica na primeira ronda do Gran Turismo World Series 2025. No âmbito desta colaboração, o carro elétrico de luxo SU7 Ultra, topo de gama da Xiaomi, vai estrear-se no aclamado simulador de corridas Gran Turismo 7, disponível para a PlayStation 4 e PlayStation 5, tornando-se o primeiro modelo da Xiaomi a ser apresentado no franchise.

O Gran Turismo é amplamente reconhecido como um dos simuladores de condução mais autênticos do mundo, com parâmetros de engenharia que refletem o desempenho real.

Com uma influência que vai para além do mundo do gaming, tem impulsionado a inovação na dinâmica e na segurança dos veículos, unindo os entusiastas do setor automóvel em todo o mundo.

A integração do Xiaomi SU7 Ultra é também um reflexo do crescimento dos veículos elétricos inteligentes de alto desempenho na indústria automóvel.

Em maio, o criador do Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, encontrou-se com o fundador, presidente e CEO da Xiaomi, Lei Jun, em Pequim e, durante a visita, realizou um test drive imersivo do Xiaomi SU7 Ultra, tendo visitado também a fábrica de veículos elétricos da Xiaomi, em Yizhuang.

Estamos muito entusiasmados por iniciar esta parceria com a Xiaomi. A indústria automóvel chinesa tem progredido rapidamente, e a Xiaomi, uma empresa recente, mas bem estabelecida no setor, conseguiu criar um veículo excecional, como é o caso do Xiaomi SU7, como parte crucial de um ecossistema inteligente muito abrangente, que inclui desde smartphones e wearables a eletrodomésticos. O protótipo do Xiaomi SU7 Ultra Prototype já quebrou os padrões de desempenho convencionais em Nürburgring. Ao testemunhar estes resultados, fiquei profundamente comovido com a coragem, a curiosidade, a paixão e a dedicação incansável da Xiaomi para alcançar marcos como este. Este espírito está em profunda sintonia com o Gran Turismo e com a filosofia da Polyphony Digital.

Afirma Kazunori Yamauchi.

Para Lei Jun, esta parceria está "em profunda sintonia com a filosofia visionária do Sr. Yamauchi de construir uma sociedade melhor através da tecnologia".

Esta visão está perfeitamente alinhada com a missão da Xiaomi de permitir que toda a gente, no mundo, desfrute de uma vida melhor através de tecnologia acessível e inovadora Os nossos valores partilhados abriram o caminho para esta colaboração. A reputação mundial do Gran Turismo, em termos de qualidade e experiência inquestionáveis no setor, deixa-nos particularmente orgulhosos e honrados com a inclusão do Xiaomi SU7 Ultra no jogo. Estamos ansiosos por apresentar a mais jogadores do Gran Turismo e a entusiastas do mundo automóvel as capacidades de veículos elétricos inteligentes de alto desempenho, como o nosso.

No evento de anúncio da parceria, Yamauchi destacou o Xiaomi SU7 Ultra como uma referência no segmento dos veículos elétricos inteligentes, referindo que o seu desempenho competitivo em Nürburgring Nordschleife demonstra as capacidades de engenharia formidáveis da Xiaomi no setor.

O Xiaomi SU7 Ultra

A Xiaomi completou o ecossistema “Human x Car x Home” em 2024 com o lançamento do seu primeiro veículo elétrico inteligente, o Xiaomi SU7.

Na categoria topo da gama, o Xiaomi SU7 Ultra incorpora inovações proprietárias da marca, como o HyperEngine V8s (27.200 rpm, 578 cv, 635 N·m), um sistema de configuração de três motores desenvolvido pela empresa.

Com impressionantes 1548 cv, velocidade máxima superior a 350 km/h e aceleração dos 0 aos 100 km/h em 1,98 segundos, o SU7 Ultra estabeleceu vários recordes de pista para veículos de quatro portas.

Fabricado com até 21 componentes em fibra de carbono (5,5 m² de cobertura), o Xiaomi SU7 apresenta uma distribuição de peso otimizada e um acabamento de luxo, com um design que alia elegância a um desempenho dinâmico excecional.

A equipa de Investigação & Desenvolvimento da Xiaomi submeteu o veículo a testes rigorosos em circuitos como o Nürburgring Nordschleife, testando tecnologias avançadas como a vetorização de binário e o amortecimento adaptativo, para garantir que a segurança e a excelência em pista se traduzem numa experiência de condução superior no dia a dia.

Para oferecer produtos de classe mundial com desempenho e segurança excecionais, a equipa de I&D da Xiaomi realiza um extenso processo de desenvolvimento no local, em circuitos lendários como o Nürburgring.

Através de uma rigorosa validação em pista, a dinâmica do veículo é continuamente aperfeiçoada de forma iterativa. As tecnologias testadas e comprovadas nestes ambientes profissionais são cuidadosamente adaptadas à produção em série, trazendo para a estrada a verdadeira engenharia inspirada nas corridas.

Os testes de desempenho em circuitos de renome mundial são o derradeiro teste para as marcas automóveis aperfeiçoarem a tecnologia e qualidade dos veículos.

A Xiaomi acredita que os tempos de volta excecionais vão muito além do desempenho bruto - são um reflexo da excelência tecnológica, da qualidade e dos mais elevados padrões de segurança.

Durante o evento, Zhoucan Ren, Chief Test Driver da Xiaomi, afirmou: "A nossa equipa continuará presente em Nürburgring de forma consistente".

Estamos empenhados em aperfeiçoar incansavelmente os nossos produtos e ultrapassar os limites do que é possível fazer nos veículos de luxo de alto desempenho.

O Xiaomi SU7 Ultra será integrado no Gran Turismo 7 através de um processo de codesenvolvimento com a Xiaomi, garantindo uma reprodução fiel da estética de luxo e da dinâmica de condução do veículo.

Este veículo elétrico de alto desempenho ficará disponível para jogadores de todo o mundo dentro do universo do jogo.

Com os olhos postos no futuro, a Xiaomi e o Gran Turismo continuarão a colaborar no desenvolvimento do modelo conceptual Xiaomi VISION GRAN TURISMO.