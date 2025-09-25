Fata Deum, o simulador de Deus

Já se encontra em Acesso Antecipado, Fata Deum, o jogo que promove um simples ser humano (que o jogue) à categoria de Deus. Desenvolvido pelos 42 Bits Entertainment, trata-se de um titulo que parece ter motivos bastante válidos para ser experimentado. Venham conhecer...

Os estúdios 42 Bits Entertainment já lançaram no Steam, em Acesso Antecipado, o seu jogo Fata Deum, um titulo de estratégia no qual, à semelhança de muitos outros, o jogador se encontra no papel dum ser divino responsável pelo que acontece na Terra e aos seus habitantes.

Fata Deum lhe concede o poder divino de controlar todo um mundo que é vivo e reage a cada decisão e estado de espirito do jogador.

Em Fata Deum, cada um pode jogar como bem lhe apetecer. Seremos Deuses que, cujo principal objetivo é o de adquirir influência sobre os habitantes do mundo que controla. Os mortais deste mundo são seres reagentes e reagirão à nossa presença e às nossas ações.

Na maior parte das vezes as suas reações serão com extrema devoção, contudo irão ocorrer ocasiões em que reagirão com medo moldando dessa forma as suas interações e mudando a forma como agem e reagem.

Cabe ao jogador escolher entre, tornar-se brilhante e abundante com uma mão benevolente ou sombrio e corrompido com a mão austera da tirania.

O jogo apresenta um ciclo diurno e noturno, pois, ao contrário dos humanos comuns, Deus não dorme! Durante o dia, poderemos influenciar os mortais diretamente, interagindo e interferindo nas suas vidas, abençoando-os com inspiração divina ou incutir medo nos seus corações com visões aterrorizantes. Mas atenção!. Os habitantes deste universo ainda têm livre-arbítrio, e podem mesmo revoltar-se ou perder totalmente a fé em nós, escolhendo outros deuses como sendo os seus.

Durante a noite, Deus... ou melhor... nós.... podemos planear o crescimento dos aldeamentos e da civilização sob o calmo e tranquilo luar. Como qualquer Deus que se preze, teremos de possuir locais de culto e como tal, teremos de conseguir inspirar os mortais nos seus próprios sonhos, incentivando-os a construírem templos, fazendas e moinhos para prosperar. Mas também poderemos levá-los a sabotar vilas rivais para espalhar a influência do seu Deus... ou seja,... a nossa influência.

À medida que a nossa influência se espalha pelo mundo, todo o ambiente muda para melhor refletir o nosso próprio estilo de governação celestial. O reino de cada deus manifesta-se de forma diferente: alguns podem exibir belas e extensas plantações onde abunda a luz solar, enquanto outros poderão ser caracterizados por florestas retorcidas e sombrias.

No entanto, o jogador não estará sozinho neste mundo, pois Deuses rivais, os da Violência, da Engano, da Fertilidade e do Prazer, coexistirão para desafiar novos devotos, acreditando que os seus métodos são os mais apropriados para dominar o mundo e roubando os nossos fieis.

Fata Deum já se encontra disponível para PC, em Acesso Antecipado, no Steam, GOG e na loja da Epic.