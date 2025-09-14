Novidades do mês de setembro no PlayStation Plus

A Sony já revelou quais as novidades que se juntam ao catálogo do Playstation Plus ainda neste nono mês do ano. Venham conhecê-las...

O mês de Setembro já vai a meio e as aulas já começaram mas, não há motivos para alarme. A Sony Playstation continua a alimentar o catálogo do Playstation Plus com a mesma regularidade de sempre.

Dessa forma, já se conhecem os jogos que engrossam o catálogo do serviço, e que podem ser experimentados por todos os possuidores de uma subscrição válida, de forma gratuita.

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

Seguem abaixo os títulos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Extra e Premium a partir do próximo dia 16 de setembro. Como podem facilmente ver, há aqui material muito bom para se experimentar enquanto não chegam os testes e exames.

WWE 2K25 para a Playstation 4 e Playstation 5

Persona 5 Tactica para a Playstation 4 e Playstation 5

Green Hell para a Playstation 4 e Playstation 5

Fate/ Samurai Remnant para a Playstation 4 e Playstation 5

Crow Country para a Playstation 4 e Playstation 5

The Invincible para a Playstation 5

Conscript para a Playstation 5

Por outro lado, os jogadores terão uma última oportunidade para desfrutar dos títulos que deixarão de estar disponíveis no catálogo de jogos do PlayStation Plus Extra e Premium a partir de 16 de setembro. Jogos como UFC 5, Night in the Woods, Road 96, Pistol Whip, Odin Sphere Leifthrasir, Dragon's Crown Pro, F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, ou The Plucky Squire dizem adeus.

Catálogo de clássicos (Premium)

Quanto ao catálogo dos Clássicos, as novidades não são muitas, como podem ver mais abaixo:

Legacy of Kain Defiance para a Playstation 4 e Playstation 5