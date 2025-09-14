Amanhã chega o iOS 26: como preparar o seu iPhone para a atualização mais importante
Amanha é dia de atualizar o seu iPhone para o iOS 26. Os servidores da Apple vão estar sobrecarregados amanhã. Prepare-se e garanta que tem espaço, bateria e tudo pronto para uma instalação sem problemas. Mas há mais dicas!
Muitos aproveitam o domingo para descansar, porque segunda-feira é dia de voltar ao trabalho. Mas esta não será uma segunda-feira qualquer. Depois de todo um verão de betas, chega finalmente a versão final do iOS 26.
A expectativa é enorme e não é para menos: as betas deste ano foram um sucesso e tornaram-se as mais descarregadas da história do iOS.
Agora, esta versão que tantos já testaram vai estar disponível para todos. Por isso, aproveite estas horas para preparar o seu iPhone e garantir que a grande atualização decorre sem contratempos.
Como preparar o iPhone para a chegada do iOS 26
Antes de começar a atualizar, pode adiantar alguns passos para que o processo seja rápido e seguro. Lembre-se de que milhões de pessoas vão atualizar ao mesmo tempo, por isso a paciência será essencial.
É normal os servidores ficarem saturados e a transferência demorar mais do que o habitual. Se demorar até um par de horas, não se assuste, acontece todos os anos.
Para garantir uma instalação tranquila, segue estas recomendações:
- Faça uma cópia de segurança: falhas são raras, mas uma cópia no iCloud ou no computador é a melhor forma de proteger fotos, conversas e ficheiros.
- Liberte espaço (muito mesmo): em alguns modelos, o iOS 26 pode ocupar até 20 GB. É altura de eliminar apps, ficheiros e fotos que já não precisa. Se não tiver espaço, pode atualizar ligando o iPhone ao Mac (via Finder) ou ao PC (com a app Dispositivos Apple).
- Carregue o iPhone e use Wi-Fi estável: certifique-se de que tem mais de 50% de bateria (ou deixe-o ligado à corrente) e que está numa rede Wi-Fi fiável. Um truque útil é reiniciar o router antes de atualizar.
- Atualize primeiro para o iOS 18 mais recente: isto pode reduzir o tamanho da transferência final, já que muitas correções de segurança ficam aplicadas.
iPhones compatíveis com o iOS 26
Nem todos os modelos vão receber a atualização, mas a Apple manteve uma lista alargada de compatibilidade:
- iPhone 11 e 11 Pro
- iPhone SE (2.ª geração ou posterior)
- iPhone 12 e 12 Pro
- iPhone 13 e 13 Pro
- iPhone 14 e 14 Pro
- iPhone 15 e 15 Pro
- iPhone 16 e 16 Pro
- iPhone 16e
- iPhone 17 e 17 Pro
- iPhone Air
A que horas posso instalar o iOS 26?
A atualização chega esta segunda-feira, 15 de setembro. A hora de lançamento varia por país, mas mantém-se a lógica dos anos anteriores. Em Portugal, será pelas 18h00.
Se não aparecer logo, vai a Definições > Geral > Atualização de software e puxa o ecrã para baixo para atualizar.
As principais novidades do iOS 26
Depois de instalares, prepara-te para explorar estas novas funcionalidades:
- Liquid Glass em todo o sistema: ícones mais curvos e com reflexos dinâmicos, além de um novo modo transparente que unifica a estética das apps.
- Ecrã bloqueado ainda mais personalizável: pode ajustar o tamanho do relógio, escolher novos fundos com efeito 3D e mover widgets para a parte inferior.
- Siri como filtro de chamadas: para números desconhecidos, Siri atende, pergunta quem é e mostra uma transcrição em direto.
- App Fotos simplificada: a fototeca volta a ser um carreto cronológico, deixando coleções e memórias numa aba separada.
- Câmara mais intuitiva: dois modos principais, Foto e Vídeo, com o resto a um deslize de distância.
- Apple Intelligence expandida: exclusiva para iPhone 15 Pro e posteriores, permite traduzir conversas em tempo real e identificar objetos com capturas de ecrã.
- Mensagens com inquéritos e fundos animados: para dinamizar conversas e grupos.
E isto é só o começo. Há mais novidades como o AutoMix no Apple Music, o novo design da barra de pesquisa do Safari e a app Vista Prévia para PDFs.
De momento, o mais importante é: prepara o iPhone, faz a limpeza necessária e garante que tudo está pronto para o grande dia do iOS 26.