Amanhã chega o iOS 26: como preparar o seu iPhone para a atualização mais importante

Amanha é dia de atualizar o seu iPhone para o iOS 26. Os servidores da Apple vão estar sobrecarregados amanhã. Prepare-se e garanta que tem espaço, bateria e tudo pronto para uma instalação sem problemas. Mas há mais dicas!

Muitos aproveitam o domingo para descansar, porque segunda-feira é dia de voltar ao trabalho. Mas esta não será uma segunda-feira qualquer. Depois de todo um verão de betas, chega finalmente a versão final do iOS 26.

A expectativa é enorme e não é para menos: as betas deste ano foram um sucesso e tornaram-se as mais descarregadas da história do iOS.

Agora, esta versão que tantos já testaram vai estar disponível para todos. Por isso, aproveite estas horas para preparar o seu iPhone e garantir que a grande atualização decorre sem contratempos.

Como preparar o iPhone para a chegada do iOS 26

Antes de começar a atualizar, pode adiantar alguns passos para que o processo seja rápido e seguro. Lembre-se de que milhões de pessoas vão atualizar ao mesmo tempo, por isso a paciência será essencial.

É normal os servidores ficarem saturados e a transferência demorar mais do que o habitual. Se demorar até um par de horas, não se assuste, acontece todos os anos.

Para garantir uma instalação tranquila, segue estas recomendações:

Faça uma cópia de segurança : falhas são raras, mas uma cópia no iCloud ou no computador é a melhor forma de proteger fotos, conversas e ficheiros.

: falhas são raras, mas uma cópia no iCloud ou no computador é a melhor forma de proteger fotos, conversas e ficheiros. Liberte espaço (muito mesmo) : em alguns modelos, o iOS 26 pode ocupar até 20 GB. É altura de eliminar apps, ficheiros e fotos que já não precisa. Se não tiver espaço, pode atualizar ligando o iPhone ao Mac (via Finder) ou ao PC (com a app Dispositivos Apple).

: em alguns modelos, o iOS 26 pode ocupar até 20 GB. É altura de eliminar apps, ficheiros e fotos que já não precisa. Se não tiver espaço, pode atualizar ligando o iPhone ao Mac (via Finder) ou ao PC (com a app Dispositivos Apple). Carregue o iPhone e use Wi-Fi estável : certifique-se de que tem mais de 50% de bateria (ou deixe-o ligado à corrente) e que está numa rede Wi-Fi fiável. Um truque útil é reiniciar o router antes de atualizar.

: certifique-se de que tem mais de 50% de bateria (ou deixe-o ligado à corrente) e que está numa rede Wi-Fi fiável. Um truque útil é reiniciar o router antes de atualizar. Atualize primeiro para o iOS 18 mais recente: isto pode reduzir o tamanho da transferência final, já que muitas correções de segurança ficam aplicadas.

iPhones compatíveis com o iOS 26

Nem todos os modelos vão receber a atualização, mas a Apple manteve uma lista alargada de compatibilidade:

iPhone 11 e 11 Pro

iPhone SE (2.ª geração ou posterior)

iPhone 12 e 12 Pro

iPhone 13 e 13 Pro

iPhone 14 e 14 Pro

iPhone 15 e 15 Pro

iPhone 16 e 16 Pro

iPhone 16e

iPhone 17 e 17 Pro

iPhone Air

A que horas posso instalar o iOS 26?

A atualização chega esta segunda-feira, 15 de setembro. A hora de lançamento varia por país, mas mantém-se a lógica dos anos anteriores. Em Portugal, será pelas 18h00.

Se não aparecer logo, vai a Definições > Geral > Atualização de software e puxa o ecrã para baixo para atualizar.

As principais novidades do iOS 26

Depois de instalares, prepara-te para explorar estas novas funcionalidades:

Liquid Glass em todo o sistema : ícones mais curvos e com reflexos dinâmicos, além de um novo modo transparente que unifica a estética das apps.

: ícones mais curvos e com reflexos dinâmicos, além de um novo modo transparente que unifica a estética das apps. Ecrã bloqueado ainda mais personalizável : pode ajustar o tamanho do relógio, escolher novos fundos com efeito 3D e mover widgets para a parte inferior.

: pode ajustar o tamanho do relógio, escolher novos fundos com efeito 3D e mover widgets para a parte inferior. Siri como filtro de chamadas : para números desconhecidos, Siri atende, pergunta quem é e mostra uma transcrição em direto.

: para números desconhecidos, Siri atende, pergunta quem é e mostra uma transcrição em direto. App Fotos simplificada : a fototeca volta a ser um carreto cronológico, deixando coleções e memórias numa aba separada.

: a fototeca volta a ser um carreto cronológico, deixando coleções e memórias numa aba separada. Câmara mais intuitiva : dois modos principais, Foto e Vídeo, com o resto a um deslize de distância.

: dois modos principais, Foto e Vídeo, com o resto a um deslize de distância. Apple Intelligence expandida : exclusiva para iPhone 15 Pro e posteriores, permite traduzir conversas em tempo real e identificar objetos com capturas de ecrã.

: exclusiva para iPhone 15 Pro e posteriores, permite traduzir conversas em tempo real e identificar objetos com capturas de ecrã. Mensagens com inquéritos e fundos animados: para dinamizar conversas e grupos.

E isto é só o começo. Há mais novidades como o AutoMix no Apple Music, o novo design da barra de pesquisa do Safari e a app Vista Prévia para PDFs.

De momento, o mais importante é: prepara o iPhone, faz a limpeza necessária e garante que tudo está pronto para o grande dia do iOS 26.