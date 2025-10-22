Of Ash and Steel, um RPG ambientado num perigoso mundo de fantasia medieval

Os estúdios Fire & Frost Studios, preparam-se para o lançamento de Of Ash and Steel, um RPG que mistura a essência ancestral dos RPG, com designs e mecânicas modernas. Venham saber mais...

Está prestes a ser lançado um RPG de Fantasia Medieval que tem todos os condimentos para se tornar num jogo bastante apetecível: Of Ash and Steel.

Em desenvolvimento pelos estúdios Fire & Frost Studios, Of Ash and Steel é um RPG imersivo com perspectiva na terceira pessoa que decorre num perigoso mundo aberto de fantasia medieval, e tem o seu lançamento previsto para Novembro deste ano, para PC.

O jogo conta com forte inspiração nos RPGs de fantasia clássicos, e tenta capturar o espírito de aventura da velha guarda com um design moderno, enfatizando uma narrativa rica, sistema complexo de progressão dos personagens e combates dinâmicos. O perigo espreita em cada esquina deste mundo de Of Ash and Steel mas, promete grandes recompensas para aqueles com a curiosidade e a coragem para os procurar.

Em Of Ash and Steel, o jogador explorará o outrora próspero reino dos Sete, aprimorando as suas habilidades de combate e forjando alianças para sobreviver nesta terra implacável. à medida que a aventura for avançando e a experiência do jogador crescendo, poderá ascender de um simples aventureiro e transformar-se num herói, moldando o seu destino com cada escolha que fizer.

Vestiremos a pele de Tristian, um cartógrafo que se envolve na vida de aventureiro, e parte para a ilha de Grayshaft assolada por uma praga. Numa aventura repleta de decisões complexas e polémicas, Tristian vai tentar descobrir o que se palha na ilha e resolver o enigma.

Como curiosidade, o facto de não haverem marcadores de missão no mapa, para nos guiar. Of Ash and Steel pretende levar os jogadores a redescobrir a alegria da exploração pela intuição e deixar a curiosidade guiar os seus passos. O mundo promete uma atmosfera imersiva repleta de clima, personagens e música dinâmicos, com recompensas valiosas para aqueles que ousarem desvendar seus segredos.

A ilha de Grayshaft (local onde decorre a ação) é um local rico em detalhes e com uma beleza estonteante e que se encontra repleta de tesouros escondidos, de histórias à espera de serem reveladas, de desafios para serem ultrapassados, de missões secundárias para serem completadas, de bosses para serem derrotados e muito, muito mais.

No entanto, o jogador não começa logo como um Herói Lendário, repleto de força e glória. Para se tornar num verdadeiro campeão, terá de aprender a partir do básico e provar o seu poder em batalha, combinando diferentes posturas de combate e habilidades ativas, assim como tirar proveito do ambiente em seu redor, para derrotar seus inimigos. Haverá possibilidade de criar o nosso próprio estilo de luta a gosto, desde um espadachim ágil a um cavaleiro com armadura pesada, entre muitas alternativas possíveis.

Com efeito, o combate terá um forte foco no jogo e o treino é importante. Dessa forma, é possível treinar com diferentes armas e posturas de combate para desbloquear habilidades poderosas e se tornar uma força no campo de batalha. Empunhe armas de duas mãos, como machados, para dano colossal e golpes devastadores, armas ágeis como o florete para mobilidade e dano sangrento, ou armas de uma mão, como a maça, para algo intermediário.

Pode-se dizer que o Destino deste mundo está nas nossas mãos, pelo que o jogador terá de se fortalecer, sobreviver e forjar alianças um pouco por todo o reino. No entanto, as suas ações impactam o mundo em seu redor e afetam os habitantes deste mundo que se vão lembrar.

Of Ash and Steel será lançado a 6 de novembro, para PC.