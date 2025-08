Beta aberta ao público de Battlefield 6

Soldados, preparem-se! A guerra está próxima. É essa a mensagem que a Electronic Arts transmite a jogadores de todo o mundo com o lançamento da Beta Aberta de Battlefield 6. Venham ver quando...

A Electronic Arts já divulgou as fases de disponibilização da Beta Aberta de Battlefield 6, o jogo que promete revolucionar a forma como a guerra se passa, tanto em consolas como nos PC.

Tratam-se de dois fins de semana altamente inflamáveis os que se seguem, com a Beta Pública de Battlefield 6.

Segundo o que o site oficial do jogo revela, a "maior Beta Aberta de Battlefield" ficará disponível nos fins de semana de 9 a 10 de agosto e de 14 a 17 de agosto.

No primeiro fim de semana, ou seja, de 9 a 10 de agosto, pode-se encontrar:

O segundo fim de semana, de 14 a 17 de agosto, vai ter:

Esta oportunidade de experimentar o jogo antes do seu lançamento, encontra-se disponível nas plataformas:

PlayStation 5

Xbox Series X

PC (Steam, Epic Games Store, EA app)

Como idiomas de jogo, podemos encontrar árabe, inglês, alemão, francês, chinês (simplific.), italiano, português, japonês, coreano, polonês, espanhol (México), espanhol (Espanha), e chinês (tradicional).

A ação de Battlefield 6 decorre no ano é 2027 e o mundo está à beira do colapso. A NATO encontra-se à beira de deixar de existir, deixando a balança da paz mundial num equilíbrio muito delicado. Entretanto, das sombras surge uma empresa militar gigantesca que, com tremendos recursos financeiros e tecnologia de ponta, pretende ocupar o espaço que a NATO deixou vazio: Pax Armata.

O jogador pode escolher vestir a farda do que resta da NATO para tentar salvar o equilíbrio mundial, ou alinhar nas fileiras da Pax Armata e trazer uma "nova paz" ao planeta.

Battlefield 6 tenta levar a realidade e intensidade dos combates modernos a um outro nível, completamente novo. Vai ser possível participar em frenéticos combates que envolvem infantaria, blindados e apoio aéreo. A jogabilidade é, naturalmente, baseada em pelotão baseada compostos por elementos de classes diversificadas, cobrindo as necessidades de uma unidade moderna em combate.

O jogo vai apresentar uma estonteante capacidade visual de mostrar a destruição causada pelos combates, nos mais variados cenários por onde a guerra passa. Com elementos do cenário destrutiveis, o jogador passa a ter outras ferramentas estratégicas ao seu dispor. Por exemplo, pode mandar abaixo um edifício para usar os seus escombros como vantagem estratégica.

Battlefield 6 introduz ainda uma série de novas funcionalidades, incluindo o novo Sistema de Combate Cinestésico, que traz melhorias ao movimento e à dinâmica das armas. Isto oferece aos jogadores um nível de mobilidade sem precedentes, e oferece novas opções táticas como arrastar e reanimar, para tirar os companheiros de equipa do perigo e trazê-los de volta à vida, ou instalar armas nas paredes, para reduzir o recuo.

De regresso está o modo Campanha, permitindo que os jogadores lutem em redor do planeta, num conflito interminável. Será possível pilotar tanques através do Saara, desembarcar nas praias de Gibraltar, assentar defesas contra uma invasão de Nova York. O mundo está à beira do caos e serão os Marines que o vão salvar.

Os requisitos de PC são:

Como nota de rodapé, Battlefield 6 utilizará um novo sistema anti-cheating, desenvolvido pela Electronic Arts, o EA Javelin Anticheat.

Mais informações sobre Battlefield 6 poderão ser encontradas aqui.