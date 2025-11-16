Ranger’s Path: National Park Simulator e a proteção da Natureza

Os To-Go Games (parte dos GRIP Studios) estão a trabalhar no seu próximo jogo, Ranger’s Path: National Park Simulator, que tal como o seu nome indica pretende simular a tarefa de proteger as áreas naturais e selvagens.

A preservação da Natureza, é um tema que adquire cada vez mais importância. Os (poucos) parques naturais e reservas existentes encontram-se cada vez mais estrangulados pela fome de espaço que a sociedade humana apresenta e com isso, muitos são os ecossistemas em risco de desaparecerem.

Tal como o nome do jogo não deixa grande margem para dúvidas, este jogo de simulação convida os jogadores a assumirem o papel de um guarda florestal de um parque nacional.

Em Ranger’s Path: National Park Simulator, os jogadores assumem o papel de um guarda florestal no Parque Nacional Faremont. Toda a gestão das tarefas diárias e levar a cabo no parque, é da responsabilidade do jogador, pelo que o trabalho será árduo e demorado.

Seja na limpeza de trilhos, a recolher lixo espalhado pelos visitantes, no conserto de placas e vedações, a promover apoio a caminhantes perdidos ou a atender a emergências relacionadas com a vida selvagem no parque, cada ação contribui para preservar a beleza natural e a segurança deste local selvagem e belo.

Equipados com algumas ferramentas, essenciais para o trabalho na natureza, como por exemplo um machado, um martelo e uma ferramenta para apanhar lixo, os guardas florestais irão ter a oportunidade de explorar uma grande variedade de biomas, Cada um desses locais, encontra-se ricamente detalhado, e incluem florestas densas, prados verdejantes, picos montanhosos ou rios sinuosos. A pé ou na sua carrinha, o parque é o seu novo lar.

Terá ainda ao seu dispor, uma câmera, através da qual os jogadores podem observar e documentar encontros com uma grande variedade de flora e fauna. Desde guaxinins brincalhões e águias majestosas a veados graciosos ou lobos esquivos, cada avistamento adiciona uma nova entrada educativa ao jogo, que dessa forma, também apresenta um forte caráter educativo.

Mas as funções dos guardas florestais vão muito além do contacto com a natureza. Funções como orientar caminhantes, verificar autorizações e garantir a segurança pública são igualmente importantes para assegurar um habitat agradável tanto para a vida selvagem como para os visitantes.

Ranger’s Path: National Park Simulator será lançado em Acesso Antecipado em breve, para PC.