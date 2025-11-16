ColorOS 16 lançado para smartphones OPPO! Quem recebe primeiro?

A OPPO já deu início amais um ciclo de atualizações dos seus smartphones. Tal como outras marcas já o iniciaram, também a este fabricante tem a sua versão do Android 16. Assim, é hora dos smartphones OPPO terem acesso a mais uma versão do Android. O ColorOS 16 é uma realidade e a pergunta agora é mesmo quem recebe primeiro esta atualização.

ColorOS 16 lançado para smartphones OPPO

Depois do recente lançamento do OPPO Find X9 e do Find X9 Pro, os modelos mais antigos da OPPO têm agora uma novidade. O lançamento global do ColorOS 16, a versão da OPPO do Android 16, chegou e há novos smartphones a ter novidade. Descubra quem vai receber primeiro esta versão.

Os smartphones Find N5 e Find X8 começaram a receber a atualização na semana passada. Agora, e segundo a informação da marca os donos dos Find N3, Find N3 Flip ou Find N3 Pad 3 Pro podem aguardar pela atualização, que começará a ser distribuída nos próximos dias.

No final deste mês, os Reno 14 e, em seguida, os Reno 13 receberão a atualização do ColorOS, antes de uma série de outros dispositivos a receberem em dezembro e posteriormente no "primeiro trimestre de 2026". A OPPO partilhou os detalhes numa simples imagem, que reflete tudo o que está para chegar em breve.

Quem recebe primeiro esta atualização?

Como a distribuição ocorre por lotes, algumas regiões podem receber a atualização antes de outras. Para garantir que o smartphone está pronto para esta grande atualização, deve ser verificado se não existem atualizações pendentes para instalação.

O ColorOS 16, baseado no Android 16, é uma grande atualização para os dispositivos OPPO, trazendo várias melhorias, melhorias de IA, melhorias visuais e uma série de novas funcionalidades. É uma atualização grande, com um tamanho de download de vários gigabytes.

É por isso importante que os utilizadores se certifiquem que o smartphone tem espaço de armazenamento suficiente antes de descarregar o pacote de atualização. Para além disso, é ainda essencial que a bateria tenha pelo menos 40% de carga antes de a instalar.