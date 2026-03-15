Android 17 traz mudança de segurança que pode bloquear apps

Com desenvolvimentos a surgirem a um ritmo elevado, o Android 17 planeia fortalecer o modo de proteção avançada. Para isso vai bloquear as aplicações que abusam das permissões de acessibilidade, uma medida que pode afetar algumas aplicações populares. Esta é uma segurança essencial no Android da Google.

Android 17 traz mudança de segurança

A Google está a preparar uma grande mudança na segurança do Android que pode afetar a funcionalidade de algumas aplicações instaladas nos smartphones. A empresa está a trabalhar em melhorias para o Advanced Protection Mode, uma funcionalidade concebida para proteger o dispositivo contra diversas ameaças, como roubo, redes não seguras e aplicações maliciosas.

Este sistema permite aos utilizadores ativar uma série de medidas de segurança com um único clique, visando maximizar a proteção do smartphone. Desde o seu lançamento, a funcionalidade tem funcionado de forma bastante sólida, embora a Google tenha detetado algumas fragilidades que pretende agora corrigir.

De acordo com as alterações detectadas no Android 17 Beta 2, a Google está a limitar o acesso das aplicações à API AccessibilityService. Este é um conjunto de permissões extremamente sensíveis que permitem às aplicações interagir com o sistema de forma muito profunda. Entre outras coisas, estas aplicações podem ler o que está a acontecer no ecrã ou executar ações em nome do utilizador.

É uma novidade que pode bloquear apps

A Google afirma que esta API deve ser utilizada apenas por aplicações desenvolvidas para ajudar pessoas com deficiência a utilizar o dispositivo. No entanto, na prática, muitas aplicações não relacionadas com a acessibilidade também dependem destas permissões para fornecer determinados recursos.

Com a nova alteração, se o modo de proteção avançada estiver ativado, o Android bloqueará automaticamente as aplicações que usem estas permissões sem serem classificadas como ferramentas de acessibilidade. Por enquanto, estas restrições não estão presentes na atualização do Android 16 QPR3. Em todo o caso, tudo indica que a limitação poderá chegar com a versão final do Android 17, lançamento previsto para junho.

Com isto, a Google procura reduzir o risco de aplicações maliciosas abusarem de permissões tão poderosas. No entanto, esta mudança apresenta um desafio. Encontrar um equilíbrio entre melhorar a segurança do sistema sem prejudicar as aplicações legítimas que dependem destas funcionalidades.